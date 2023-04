In Geraberg wurde dieser weiße Audi A5 aus einer Grundstückseinfahrt gestohlen.

Unbekannte stehlen in Geraberg Audi A5 aus Einfahrt

Geraberg. Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch in Geraberg einen Audi A5 gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Personen haben zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 10.55 Uhr, in Geraberg einen weißen Audi A5 gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt in der Geraer Straße geparkt. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 38.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter Telefon: 03677 / 6011 24 in Verbindung zu setzen.

