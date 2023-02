Unbekannte stehlen mehrere Radsätze aus Ilmenauer Autohaus

Ilmenau. Gleich mehrere Radsätze haben Unbekannte von Autos demontiert, die bei einem Autohaus in Ilmenau abgestellt waren. Es entstand hoher Sachschaden.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, mehrere Radsätze aus einem Autohaus in der Straße "Am Vogelherd" in Ilmenau gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, betraten die Diebe das Gelände und demontierten mehrere Radsätze von dort abgestellten Fahrzeugen.

Zum Abtransport des Beutegutes nutzten die Unbekannten wahrscheinlich ein Fahrzeug. Der Wert des Beutegutes wird auf 9000 Euro geschätzt.

Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0048808/2023) in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.