Unbekannte stehlen Weihnachtsbaumschmuck von Ilmenauer Kindergarten

Ilmenau. Anstelle von leuchtenden Kinderaugen, machte sich an einem Ilmenauer Kindergarten am Montagmorgen Enttäuschung breit.

Die Mitarbeiter des Kindergartens in der Kepler Straße hatten schon vor dem Wochenende eine Überraschung für die Kinder vorbereitet. Sie schmückten eine Tanne mit Weihnachtskugeln, die die Kinderaugen zum Leuchten bringen sollten. Doch Diebe machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, begaben sich Unbekannte am Wochenende auf das Grundstück des Kindergartens in Ilmenau und entwendeten den Baumschmuck. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, die via Telefon unter der Nummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0308853/2023) weitergegeben werden können.

