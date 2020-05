Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte wollen Geldautomaten in Ilmenau aufbrechen – dann flüchten sie plötzlich

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen versucht, zwei Geldautomaten in einer Bank-Filiale in der Schwanitzstraße in Ilmenau aufzuhebeln. Gegen 04.55 Uhr verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude.

Aus bisher unbekanntem Grund ließen die Täter dann aber plötzlich von ihrem Vorhaben ab. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter daraufhin vermutlich mit einem grauen Audi A4 oder A6 beziehungsweise RS4 oder RS6 mit gestohlenen Göttinger Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Personen und dem gesuchten Fahrzeug gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 / 781124 und 03621 / 781424 sowie der Bezugsnummer entgegengenommen.

