Unbekannter randaliert an Supermarkt in Ilmenau. (Symbolbild)

Unbekannter randaliert an Supermarkt in Ilmenau

Ilmenau. Ein Unbekannter hat eine Eingangstür des Supermarktes in Unterpörlitz beschädigt. Kinder könnten das beobachtet haben und werden nun als Zeugen gesucht.

In Unterpörlitz ist am 21. Januar gegen 12.35 Uhr an einem Supermarkt randaliert worden. Ein Unbekannter beschädigte die Eingangstür des Geschäfts in der Ziolkowskistraße. Der Schaden wurde auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Der Täter soll männlich sein und zur Tatzeit eine grüne Arbeitshose sowie eine graue Jacke mit blauer Kaputze getragen haben. Außerdem hatte er laut Polizei einen blauen Rucksack dabei.

Nach jetzigen Ermittlungen befanden sich zur Tatzeit Kinder im Bereich des Tatortes, die möglicherweise Hinweise zu dem Randalierer haben. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03677/601124 bei der Polizei melden.