Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unermüdlicher Streiter für Kunst, Kultur und Goethe

Der Förder- und Freundeskreis Goethemuseen und Goethegesellschaft Ilmenau/Stützerbach e.V. trauert um seinen ehemaligen Vorsitzenden, Vorstandsmitglied und Ehrenmitglied Dr. Wolfgang Müller. Die Nachricht von seinem Tod traf uns schwer und ist bis jetzt kaum fassbar. Ein unermüdlicher und kreativer Streiter für die Belange der Kultur und Kunst im Allgemeinen und für Johann Wolfgang Goethe sowie unseren Verein im Besonderen ist von uns gegangen. Viele Jahre Mitglied in der Ilmenauer Goethegesellschaft, wurde Wolfgang Müller 2006 zum Vorsitzenden zunächst in Ilmenau gewählt und gründete mit den Goethefreundinnen und -freunden aus Stützerbach unseren gemeinsamen Verein, dessen Vorsitz er ebenfalls übernahm. Von Anfang an leistete dieser einen wichtigen geistig-kulturellen Beitrag im Leben unserer Region und tut dies bis heute. Unter seiner Leitung gestaltete sich ein breites und hochinteressantes Angebot an Vorträgen und anderen Aktivitäten für die Öffentlichkeit, das vom Publikum immer zahlreich angenommen wurde. Als im Jahr 2014 die sich im denkmalgeschützten Ensemble des Goethemuseums Stützerbach befindende alte Scheune niedergelegt werden musste, war es vor allem Wolf Müller, der all seinen beruflichen und politischen Einfluss über Parteigrenzen hinweg mit hohem Engagement zu nutzen wusste, um das Projekt des Wiederaufbaus zu organisieren und die Finanzierung zu sichern. Im Sommer 2018 konnte Richtfest gefeiert und der Bau fertiggestellt werden. Er erhielt den Namen „Goethe-Kultur-Scheune“. Als äußerst wertvoll erwiesen sich Wolf Müllers Kontakte zur Internationalen Goethegesellschaft in Weimar, dessen Vorstand er ebenfalls eine Zeitlang angehört hatte. Bis heute und auch in Zukunft sind uns diese Verbindungen kostbar und wertvoll, bereichern sie doch unsere Arbeit in hervorragender Weise – und dies ganz in seinem Sinne.

Wolfgang Müller bewegt sich nun in einer anderen Sphäre. Jedes Mal, wenn wir künftig den Namen Goethe im Munde führen, werden wir auch Wolf Müllers Persönlichkeit als einen lieben, humorvollen und schöpferischen Menschen gedenken! Er wird immer bei uns sein!