Unerschrockene begrüßten das neue Jahr im Ilmenauer Freibad

Ilmenau. Gabriela Schmidt aus Geschwenda hat eine außergewöhnliche Leidenschaft: Kaltes Wasser zieht sie geradezu magisch an. Deswegen nahm sie am Mittwoch auch beim Neujahrstauchen und -schwimmen im Ilmenauer Freibad "Am Hammergrund" teil, zu dem traditionell von der Tauchsportgemeinschaft TU Ilmenau '56 eingeladen wird. Auch deren Mitglieder tauchten in das kühle Nass, nachdem sie Einstiegslöcher in das Eis hackten. Für Gabriela Schmidt, die in Geschwenda eine Tierheilpraxis betreibt, ist der Besuch in Ilmenau ein guter Auftakt für das kommende Wochenende: Dann nimmt sie am internationalen Eisschwimmwettbewerb in Veitsbronn bei Nürnberg teil.