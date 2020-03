Unterhaltung auf der Zither im Internet

Eine Frau aus Neustadt schildert die Tage in Quarantäne.

Samstag: In Neustadt ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 17 gestiegen. Das sind vier mehr als am Vortag. Das Gesundheitsamt hat den Kontakt zu den Kontaktpersonen aufgenommen. So heißt es auf der Web-Seite des Gesundheitsamtes. Das Postauto , besetzt mit einer netten Postbotin in Schutzkleidung, hält. Sie meint, dass sie unter dem Anzug schwitzt. Sie sei die Einzige vom Team, die diese Post im Ort austeilen darf. Im Länderspiegel des ZDF verfolgte die Frau mit ihrer Familie einen Beitrag aus Neustadt. Hier führte ein Einwohner ein Video-Tagebuch, er sprach davon, wie es mit seiner Firma weiter gehen soll. Die Vorräte im Tiefkühlschrank werden weniger. Die Frau sortierte ihre Bücher und musste feststellen, dass sie von ihrem Lieblingsschriftsteller noch nicht alle hat. Der Blick ins Internet verleitet sie zur Bestellung.

Sonntag: Der Gang mit der Kleinen führte sie an den Ortseingang beim Sportplatz. Sie begegnete einem Helfer der Feuerwehr, der den Ortszugang sicherte. Es war sehr kalt am Morgen. Die Ablösung sei gleich da, erklärte der Beamte. Man hätte warmen Tee oder Kaffee dabei haben müssen, denkt die Frau. Sie freut sich über Posts im Internet, die Mut machen. „Unser Neustädter Holger Jakob spielt vor laufender Kamera mit seiner Zither und unterhält uns per Netz. Dies soll nun täglich so sein. Ich finde dies eine gute Idee, weil wir dadurch auf andere Gedanken gebracht werden.“ Ein Kollege aus Bamberg teilte mit, dass seine Frau den Coronavirus aus dem Krankenhaus Bamberg mit nach Hause gebracht hat. Sie ist dort Hebamme. Sie wurde positiv getestet. Im Internet werden wieder Leute beschimpft, weil sie im Ort bei Spaziergängen gesehen wurden. In einem kleinen Dorf kennt jeder Jeden und somit bleiben solche Anfeindungen leider nicht aus. Eigentlich müssten unsere Bürger jetzt noch mehr zusammen halten als üblich, denkt die Neustädterin.