Unterschiedliche Vorstellungen zu Fläche an der Schlossmauer in Ilmenau

Ilmenau. Bis jetzt gibt es zwar noch keinen Bebauungsplan für die Fläche zwischen Bahnhofstraße und „An der Schlossmauer“ in Ilmenau, doch die Fraktionen im Stadtrat bringen sich schon in Stellung. Die Standpunkte reichen von Parkanlage, über eine Bebauung des Areals in bester Innenstadtlage, bis hin zum Beibehalten des Status quo: nämlich dem eines Parkplatzes.

Bei der Behandlung des Themas am Donnerstag im Hauptausschuss ergriff Stadtratsmitglied Norbert Zeike von der Fraktion Bürgerbündnis / Grüne zuerst das Wort. „Aus unserer Sicht muss Stadtentwicklung nicht immer heißen, dass was gebaut werden muss. Wir sind für eine Entsiegelung der Fläche und die Schaffung einer grünen Oase, um die Wohnqualität zu erhöhen“, sagte er. Zeike kündigte an, dafür eine eigene Beschlussvorlage im Stadtrat einzubringen. Thomas Fastner als Vorsitzender der CDU-Fraktion fand, dass die Lücke für eine Bebauung genutzt werden sollte, um ein Ausweichen von Investoren auf die grüne Wiese zu verhindern. Parkähnliche Anlagen gebe es auch schon in der Nähe des ehemaligen Schlossgartens – am Wetzlarer Platz. In jedem Fall sprach er sich dafür aus, „gut abzuwägen“, denn es lassen sich seiner Meinung nach unterschiedliche Vorstellungen auch miteinander kombinieren. Weshalb nicht Häuser auf Stelzen? Karl-Heinz Mitzschke, Vorsitzender von Die Linke im Stadtrat, trieb eher der mögliche Verlust des bislang vorhandenen Parkplatzes um. Bei Gesprächen mit Händlern habe er erfahren, dass die Stellflächen als notwendig erachtet werden, zumal sich in unmittelbarer Nachbarschaft auch Volkshochschule, Bibliothek, ein Teil der Stadtverwaltung und die Musikschule befinden. „So wie keine Schienen ohne Bahnhöfe gebaut werden, sollten wir keine Straßen ohne Parkplätze bauen“, meinte er. Nur außerhalb des Zentrums Autofahrern Stellflächen anzubieten, davon hält er nichts. Zunächst wolle er aber erst einmal abwarten, zu welchem Ergebnis das Parkraumbewirtschaftungskonzept kommt, das gegenwärtig erarbeitet wird. Bebauung und Stellflächen schließen sich nach Ansicht von Hans-Christian Schwieger (AfD) nicht aus. „In anderen Ländern ist es durchaus üblich, dass Häuser auf Stelzen stehen. Das würde sich in diesem Fall sogar gut machen, weil die Fläche etwas tiefer liegt“, sagte er. Bisher erst eine Vorstufe Stadtratsmitglied Gunther Kreuzberger, Vorsitzender der Fraktion von Pro Bockwurst, SPD und Ilmenau Direkt, wies daraufhin, dass es sich bei dem Beschluss zunächst einmal um die Vorstufe eines Bebauungsplans handle. Auch Bauamtsleiter Thomas Schäfer bestätigte: Für inhaltliche Diskussionen ist es noch zu früh. Man habe sich bewusst für diesen Weg entschieden, um Einfluss auf die Gestaltungsmöglichkeiten zu nehmen, betonte er. Denn es habe schon Investoren mit ganz konkreten Vorstellungen gegeben, fügte Schäfer hinzu. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) versicherte: „Wir gehen da ganz ergebnisoffen rein.“ Auch eine Begrünung schloss er nicht aus. Wie es bei einer ersten Vorstellung des Vorhabens am Montag im Bauausschuss hieß, sei ein Bebauungsplan auch für die beiden kommunalen Gebäude interessant, das Ilmenauer Marktzentrum und die Bibliothek. Beide Objekte sind derzeit eingeschossig und könnten aufgestockt werden – eine baurechtliche Planung vorausgesetzt.