Vereine möchten in leere Rathäuser

Ilm-Kreis. Mit der Zentralisierung von kommunalen Verwaltungen durch die Gebietsreform sind im Ilm-Kreis mehrere Rathäuser frei geworden. Die durchweg repräsentativen Gebäude werden aber kein Fall für den Immobilienmakler, sondern sind auf dem besten Weg, mit Vereinsleben gefüllt zu werden.

So gibt es in Gehren, das seit eineinhalb Jahren zu Ilmenau gehört, mehrere Interessenten für die Nutzung von Räumen. Da ist der Verein „Gehrener Unterholz“, dessen Kostüme und Bühnenbilder derzeit über den gesamten Ort verteilt sind. „Wir brauchen dringend mehr Platz“, sagte Vorsitzender René Leicht. Bedarf auf Räume im Rathaus Gehren haben weitere Vereine angemeldet: der Heimat- und Geschichtsverein, der Förderverein des Kindergartens und der Sozialverband VdK. Der Träger des Jugendclubs „underground“ möchte dort weiter bleiben und die Abteilung Schach des Sportvereins hier möglichst Training und Punktspiele austragen.

In Langewiesen, das zur gleichen Zeit zu Ilmenau stieß, ist neben der Antennengemeinschaft und der Forstbetriebsgemeinschaft womöglich bald die Interessengemeinschaft zur Bewahrung alter Bergmannstraditionen in Ilmenau und Umgebung im Rathaus präsent. Darüber hinaus gibt es seit der Eingemeindung in jedem größeren neuen Ortsteil ein Servicebüro.

Für das Rathaus in Gehren haben bereits mehrere Vereine ihr Interesse angemeldet. Foto: Arne Martius / Archiv

Wie Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage mitteilte, werde derzeit an einer Übersicht zu den Möglichkeiten in den einzelnen Häusern gearbeitet. Gemeinsam mit den Ortsteilräten soll dann über die Raumbelegung beraten werden.

Das Verwaltungsgebäude der nach Arnstadt eingegliederten Gemeinde Wifpratal in Branchewinda beherbergt jetzt ein Bürgerservicebüro. „Die meisten Leute kommen mit ihren Anliegen hierher, zumal die Busverbindung nach Arnstadt durch den neuen Fahrplan sehr schlecht geworden ist“, sagte Uwe Greßler, Mitarbeiter der Stadt Arnstadt. Er ist im Ehrenamt Ortsteilbürgermeister von Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen und Roda und hat sein Büro ebenfalls in dem Gebäude. Auch der Revierförster hält dort dienstags Sprechstunde.

Das Haus verfügt über zwei Eingänge, einer führte früher zur Gemeindeschwester. Man könnte das Gebäude also wieder teilen, erklärte Greßler. Es laufe ein „Findungsprozess“, wie die freien Räume anderweitig nutzbar wären. Die Vereine im Ort hätten keinen Bedarf, denn es gibt für Veranstaltungen das Dorfgemeinschaftshaus in der alten Schule.

Die Verwaltung der Gemeinde Ilmtal mit ihren 21 Orten befand sich bis zur Eingliederung nach Stadtilm in Griesheim in zwei Gebäuden am Sportplatz. Der Flachbau soll künftig vom Fußballverein genutzt werden, für den ab Frühjahr geplanten Umbau sind Gelder im Haushalt 2020 eingestellt. „Der Verein muss mit anpacken, sonst wird es nichts“, sagte Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos).