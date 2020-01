An der Ausfahrt vom Seniorenwohnpark Himmelblau in Ilmenau wünschten sich Bürger 2015 einen Verkehrsspiegel, den die Stadtverwaltung bis heute nicht angebracht hat.

Ilmenau. Mit der Aufstellung von Verkehrsspiegeln tut sich die Stadtverwaltung in Ilmenau schwer.

Verkehrsspiegel soll Ausfahrt erleichtern

Die Nutzer des Mietparkplatzes nach der Ausfahrt an der Tankstelle Röser in Richtung Schleusingen wünschen sich seit Langem einen Verkehrsspiegel, da sie bei der Ausfahrt vom Parkplatz über einen Bürgersteig den Kreisverkehr nicht einsehen können. Das Thema wurde am Montag im Aussschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr erneut angesprochen.

Wenn die Stellfläche privat vermietet worden sei, gehe das die Stadt nichts an, hieß es aus dem Ordnungsamt. Außerdem könne man in Ilmenau auch nicht zu viele Spiegel aufstellen, es sei trügerisch, wenn man sich als Autofahrer darauf verlassen wolle. „Wir waren eigentlich schon soweit, dass wir es umsetzen wollten“, sagte Vorsitzender Matthias Wetzel. Ein Antrag vom Seniorenwohnpark Himmelblau vor fünf Jahren, an der Ausfahrt auf die Weimarer Straße einen Spiegel anzubringen, wurde von der Stadtverwaltung abgelehnt.

Im Verlauf der Sitzung ging es auch um einen Antrag, ein städtisches Areal für die Pflanzung von Bäumen mit persönlichen Widmungen, etwa zu Hochzeiten oder Geburtstagen, den Bürgern zur Verfügung zustellen. Geeinigt haben sich die Stadträte darüber noch nicht. Es gab auch Vorschläge, für die Anpflanzungen Streuobstwiesen oder Feldraine zu nutzen, was der Abstimmung mit Landwirtschaftsbetrieben bedürfe.