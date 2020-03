Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrswacht fehlt der Nachwuchs

Seit 30 Jahren gibt es in Arnstadt und Ilmenau eine Verkehrswacht, vor sieben Jahren schloss man sich zusammen. Nun wurde Geburtstag gefeiert. Fast 90 Seiten umfasst die Chronik, die Dittmar Heyder, Vorsitzender der Verkehrswacht Ilm-Kreis am Samstag an die Teilnehmer des kleinen Festaktes zum 30-jähriges Bestehen der Organisation ausreichte. Und doch konnte die Chronik bei weitem nicht alles fassen, was die Männer und Frauen in den letzten drei Jahrzehnten auf die Beine gestellt haben. Dass Landes-Verkehrswacht-Vorsitzende Gudrun Lukin nicht ohne Grund „von einer der aktivsten unter unseren 23 Verkehrswachten“ sprach, wurde schnell deutlich.

Im Altkreis Arnstadt zählte die Verkehrswacht 1990 zu den ersten Vereinen, die sich nach der politischen Wende neu fanden. Ilmenau folgte im Jahr darauf. 2013 wurden die beiden Verkehrswachten zusammengelegt. In beiden Altkreisen, wie später auch im Ilm-Kreis, gehen viele Aktivitäten aufs Konto der Verkehrswacht, einiges wurde dabei gleich für Thüringen „miterfunden“ – wie der Pannenhilfekurs für Frauen 1993. Wichtig war den beiden Vorsitzenden – Dittmar Heyer in Arnstadt, Ulrich Schneider in Ilmenau – dabei immer, ein Angebot für alle Altersgruppen und alle Mobilitätsarten zu machen. Vom Schulweg-Training für die Kindergartenknirpse über die Fahrradausbildung der Grundschüler, Drogenprävention und Fahrsicherheitstage bei den Älteren bis hin zur „Rallye der Vernunft“ für junge Fahrer oder Senioren. Darüber hinaus ist die Verkehrswacht mit ihren verschiedenen Simulatoren bei zahlreichen Festen unterwegs. Und die beiden Jugendverkehrsschulen in Arnstadt und Langewiesen gäbe es ohne die Verkehrswacht auch nicht. Allein im letzten Jahr waren so die Ehrenamtlichen an 130 Tagen im Einsatz. „181 Aktionen, rund 3000 Stunden Einsatz und gut 7000 Teilnehmer“, zählte Dittmar Heyder auf. Für all das gab es am Samstag Dank und Anerkennung der Politik. Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU), der Beigeordnete des Ilm-Kreises, Kay Tischer (SPD), und Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) mussten aber auch mahnende Worte mitnehmen. „Es wird nicht leichter, das hohe Niveau unserer Aktivitäten zu halten“, betonte Heyder. Der Grund wie bei vielen Vereinen: Es fehlt am Nachwuchs. Schon bisher habe man es nicht geschafft, alle 62 Kindergärten im Ilm-Kreis mit dem Verkehrssicherheitstraining zu erreichen, sagte Heyder. 2020 werde dies nun noch schwieriger, da in den nächsten Wochen geplante Veranstaltungen ausfallen müssen. „Ich würde ja gern helfen, aber ich arbeite noch und kann deshalb tagsüber unter der Woche nicht, da sind aber nun mal die meisten Veranstaltungen“, gab Verkehrswachtsmitglied Volker Macholdt den Politikern einen Wunsch mit auf dem Weg: „Ehrenamtler für solche Tätigkeiten von der Arbeit freizustellen, wäre gut.“ Allzu oft, so bedauerte Dittmar Heyder, der sich im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen will, bekomme er zu hören: „Ihr habt doch Zeit, ihr macht das doch hauptamtlich.“ Dass die Verkehrswacht ein Ehrenamt ist, im Ilm-Kreis mit rund 25 Mitgliedern, wüssten oft selbst Polizisten nicht.