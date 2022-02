Als die Polizei eintraf, hatte sich die Rangelei in Ilmenau bereits beruhigt (Symbolbild).

Versuchte gefährliche Körperverletzung in Ilmenau

Ilmenau. Die Polizei in Ilmenau wurde zu einem Streit zweier Männer gerufen. Nun ermittelt sie zu den Ursachen.

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt momentan die Polizei in Ilmenau. Wie sie mitteilt, ist der Anlass eine „Auseinandersetzung" am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Poststraße. Aufeinander losgegangen seien dort zwei 21-Jährige.

Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Lage demnach aber bereits wieder beruhigt. Was die Rangelei zwischen den beiden jungen Männern ausgelöst hat, sei zunächst nicht feststellbar gewesen. Die Ermittlungen laufen.