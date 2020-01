Geraberg. Ein Unbekannter hat versucht in Geraberg in eine Gaststätte einzubrechen. Er wurde bei seiner Tat gestört und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte in Geraberg

Am Donnerstag öffnete ein unbekannter Täter gegen 02.20 Uhr gewaltsam ein Fenster einer Gaststätte in der Straße Zum Hirtenberg in Geraberg. Offenbar wurde der Täter bei seiner weiteren Tatausführung gestört. Er flüchtete vom Tatort.

Durch einen Zeugen wurde wenig später ein Mann gesehen, der aus Richtung des Tatortes gerannt kam, teilt die Polizei mit.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß

blaue Jacke

weiße Turnschuhe

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0006506/2020).

