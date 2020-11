Verurteilung wegen Körperverletzung und Nötigung

Ilm-Kreis. Nicht erhärtet hat sich nach Einschätzung des Amtsgerichts der Tatvorwurf der Freiheitsberaubung gegen einen 31-Jährigen aus dem Ilm-Kreis. Er wurde angeklagt, seine heute 25-jährige Lebensgefährtin Ende 2018 in der Wohnung festgehalten, misshandelt und bedroht zu haben. Der Mann bestritt bereits bei der Verhandlung im Sommer die Vorwürfe. Seiner ehemaligen Freundin sei es jederzeit möglich gewesen, die Wohnung zu verlassen. Er habe sie sogar ausdrücklich dazu aufgefordert. Allenfalls eine verbale Auseinandersetzung habe es gegeben, die in einer kleinen Schubserei mündete, lauteten seine Angaben - die er in dieser Woche noch einmal bestätigte.

Ein weiterer Zeuge, der bei der Auseinandersetzung anwesend war, widersprach dem Eindruck, der Angeklagte habe die Frau gegen ihren Willen festgehalten. „Ich hatte eher das Gefühl, er wollte, dass sie möglichst schnell geht“, sagte er. Und auch die genannten Tätlichkeiten seien nicht in dem Umfang vorgefallen, weil er dann schon von sich aus eingeschritten wäre, versicherte er.

Die ehemalige Lebensgefährtin hatte zuvor von einem regelrechten Martyrium berichtet. Sie sei vom Angeklagten mit zwei Händen am Hals gepackt worden, es habe zwei Tritte gegen das Schienbein gegeben und als ihr Ex-Freund vor Wut eine Bierflasche auf den Boden warf, sei sie gezwungen worden, die Scherben aufzukehren. Laut Anklage gipfelte die Demütigung in der Drohung, es würden gleich zwei Männer kommen, die sie im Kofferraum mit nach Erfurt nehmen, wo sie anschaffen müsse, um vermeintliche Schulden zurückzuzahlen.

Ein ärztliches Attest belegte, dass es an jenem Abend nicht nur bei einem verbalen Scharmützel blieb, denn eine Medizinerin stellte Prellungen, Hämatome und Rötungen fest.

In welchem Zustand sich der Angeklagte befunden haben muss, belegt aus Sicht des Gerichts recht eindrucksvoll ein Vorfall, der sich wenige Stunden zuvor ereignet hatte. Auf der Zugfahrt nach Hause wollte der 31-Jährige an einem längeren Halt eine Zigarette an der geöffneten Tür des Triebwagens rauchen, was ihm untersagt wurde, weil Qualm in das Zuginnere zog. An die Weisung hielt er sich nicht, weswegen ihm die Weiterfahrt verweigert wurde. Als er mit einer späteren Verbindung am Zielbahnhof eintraf, erblickte er den Bahnmitarbeiter und verpasste ihm von hinten „eine Schelle“ gegen den Kopf. Für diese Tat wurde der Angeklagte bereits rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilt. „Ganz so harmonisch lief der Tag nicht ab“, stellte Vorsitzender Jörg Türpitz fest. Mit diesem Vorfall fing sich der 31-Jährige seinen ersten und bislang einzigen Eintrag im Bundeszentralregister ein.

Doch eine Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit der folgenden Auseinandersetzung mit seiner Freundin ließ sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nach der Verhandlung nicht erkennen. Aber eine Körperverletzung im Zusammenhang mit Nötigung liege dennoch vor, erklärte die Anklagevertretung und beantragte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen in Höhe von 30 Euro. „Diese Herrschaftsausübung und Erniedrigung halte ich psychologisch für schlimmer als Schmerzen“, merkte der Staatsanwalt an.

Vor Verkündung des Urteils beteuerte der Mann, dass sich die Sache nicht so zugetragen hat, wie ihm vorgeworfen wurde. „So bin ich nicht“, beschwor der Angeklagte.

Jörg Türpitz bestätigte schließlich das beantragte Strafmaß, das aus seiner Sicht noch „im unteren Rahmen“ angesiedelt war. „Was da abgelaufen ist, dafür habe ich null Verständnis“, gab er dem 31-Jährigen mit auf den Weg.