Dramatische Frühlingstage in den Reinsbergen

„Es war ein ereignisreiches, aufregendes, spannendes, gefährliches, lehrreiches und letztendlich erfolgreiches Jahr“, sagte Plaues Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) Freitagabend zur Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr seiner Stadt und hatte damit keineswegs übertrieben. Denn hinter den 29 Einsätzen, die Wehrführer Michael Beck in der Statistik aufzählte, verbirgt sich weitaus mehr als die nackten Zahlen erahnen lassen.

„Allein beim Unwettereinsatz im Mai, der ja über mehr als drei Tage ging, waren es mehr als 30 Einsätze, die in der Statistik aber nicht so gezählt werden“, erklärte Stephan Jäger, Stellvertretender Stadtbrandmeister von Arnstadt und Plaue. Keller leer pumpen, die Stadt mit Sandsäcken vor einem möglichen Gera-Hochwasser schützen, Straßen von den Wassermassen des Starkregens befreien – viel war den Frauen und Männern der freiwilligen Feuerwehr an jenem 19. Mai und den Folgetagen abverlangt worden. So mancher fragte sich da schon, „ob wir jetzt alle drei Wochen einen Großeinsatz haben“, wie Michael Beck berichtete. Denn in der Tat war es bereits der dritte dieser Art gewesen. Sechs Wochen zuvor hatte es innerhalb weniger Stunden einen ersten Waldbrand, einen Wohnungsbrand und einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben.

Unterhalb der Reinsberge brannte ein Kiefernwald. Über 100 Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Foto: Hans-Peter Stadermann / Archiv

Waldbrandeinsatz verlangte den Feuerwehrleuten alles ab

Dann kam der große Waldbrand in den Reinsbergen. „Rund 7,8 Kilometer Schlauch wurden verlegt, drei Millionen Liter Wasser verspritzt“, nannte Michael Beck noch einmal einige Zahlen. „Rund 600 Einsatzkräfte und Helfer aus ganz Thüringen waren im Einsatz“, ergänzte Jörg Thamm. Dass Freitagabend noch einmal sein Dank wie auch der von Landrätin Petra Enders (Linke) und Kreisbrandinspektor Sebastian Arnold, selbst ein Einwohner von Plaue, an die Männer und Frauen ging, die an vorderster Front gegen die Flammen kämpfen mussten, verstand sich von selbst.

Spätestens seit diesen dramatischen Frühlingstagen, so zeigten sich alle überzeugt, wissen die Einwohner von Plaue und seinem Ortsteil Kleinbreitenbach, was sie an ihrer Feuerwehr haben. Auf Kreisebene weiß man das schon lange. „Keine andere Feuerwehr stellt so viele Führungskräfte und Ausbilder wie Plaue“, dankte Sebastian Arnold. Mit Matthias Amling und Jörg Ahke, viele Jahre Leiter und Stellvertreter des Gefahrgutzuges des Ilm-Kreises, wurden zwei von ihnen besonders geehrt. Ahke mit dem bronzenen Feuerwehrehrenkreuz, Amling mit der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Silber. Michael Beck erhielt das Ehrenkreuz in Silber, Andreas Beck für 45-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr eine Ehrenurkunde des Kreisfeuerwehrverbandes.

Sechs Frauen und 29 Männer gehören der Einsatzabteilung in Plaue an. Hinzu kommen 16 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung. Die Jugendfeuerwehr zählt aktuell fünf Mädchen und 19 Jungen als Mitglieder. Jugendwart Marco Wenzel berichtete von 120 Stunden feuerwehrtechnischem Dienst, 71 Stunden allgemeiner Jugendarbeit und erfolgreichen Teilnahmen an Kreiswettbewerben.

Auch Vereinsvorsitzender Michel Schwabe konnte eine positive Bilanz ziehen. Weihnachtsbaumeinsammeln und Verbrennen sowie das Sonnenwendfeuer kamen bei den Bewohnern in Plaue gut an. „

Wir werden die Feuerwehr weiter unterstützen“, versprach Jörg Thamm, im Haushalt 2020 seien Mittel für einen Mannschaftstransportwagen für Rippersroda und einen neuen Leitstand in Plaue eingestellt.

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Sandsack-Sperre an der Gera bei Erfurt-Hochheim. Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Starker Regen hat am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag in Teilen Thüringens die Flusspegel, wie hier im Bild die Gera bei Bischleben, ansteigen lassen. Erwartetes Hochwasser blieb jedoch noch aus. Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Durch ein Unwetter am Montagabend kam es in Bad Salzungen, Kaltenborn und Langenfeld zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Keller liefen voll Wasser, Schlammlawinen zogen sich durch Grundstücke und Straßen, mehrere Fahrbahnen waren stark überflutet und nicht mehr passierbar. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis Mitternacht an und beschäftigten rund 70 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige. Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Die Feuerwehr in Plaue versuchte dem Wasser Herr zu werden. Foto: Robert Schmidt Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Schlamm und Schutt verteilte sich nach dem Hochwasser auf Gehwegen und Straßen in Plaue. Foto: Robert Schmidt Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Aus dem Himmel über Plaue fielen auch Hagelkörner. Foto: Robert Schmidt Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Aufgrund des Starkregens ist in der Moritz-Mitzenheim-Straße in Eisenach ein Baum auf die Straße gestürzt. Foto: Norman Meißner Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Aufgrund des Starkregens fahren die Autos sehr langsam, wie hier in der Sophienstraße in Eisenach. Foto: Norman Meißner Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Auch über Erfurt zieht seit dem Nachmittag eine Starkregenfront mit Gewittern hinweg. Foto: Sascha Fromm Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Vielerorts wird vor ergiebigem Dauerregen und Hochwasser gewarnt. Foto: Sascha Fromm Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Pfütze auf dem Erfurter Stadtmodell. Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Das Unwetter erreichte bereits am Sonntag den Ilm-Kreis und spülte Wasser in den Kanal in der Arnstädter Ritterstraße. Foto: Robert Schmidt Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Die Unterführung der Arnstädter Friedensstraße blieb von den Wassermassen ebenfalls nicht verschont. Foto: Robert Schmidt Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Die Gera führte aufgrund des Unwetters große Wassermassen mit sich. Foto: Robert Schmidt Foto: zgt

Starkregen, umgestürzte Bäume und Hochwasser: Unwetter über Thüringen Starker Regen hat am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag in Teilen Thüringens die Flusspegel, wie hier im Bild Brücke über die Gera bei Molsdorf, ansteigen lassen. Erwartetes Hochwasser blieb jedoch noch aus. Foto: zgt