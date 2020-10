Der kleine Ort im Amt Wachsenburg war am Dienstag gegen Mittag von der Polizei bereits am Ortseingang abgeriegelt worden.

Rund um den Dorfteich standen etliche Feuerwehrfahrzeuge, wuselten die Kameraden aus insgesamt neun Feuerwehren. Zwei Männer löschten über die Drehleiter der Ichtershäuser Wehr am Dachstuhl die restlichen Flammen. Allerdings waren auch gegen 17 Uhr noch Glutnester zu löschen, zusätzlich wurde noch die Drehleiter aus Stadtilm angefordert.

Drei Kinder und ein Erwachsener in Krankenhäuser geflogen

Am Dienstagvormittag war es zu einem folgenschweren Wohnhausbrand in der Straße „Am Klapperborn“ in Bechstedt-Wagd gekommen. Laut Polizeiangaben wurden dabei drei Kinder und ein Erwachsener im Alter zwischen 4 und 41 Jahren zum Teil schwer verletzt. Im Einsatz waren zwei Rettungshubschrauber, die Verletzten wurden in das Helios-Klinikum nach Erfurt und in das Uniklinikum Jena gebracht. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand das Haus bereits im Vollbrand, die Alarmierung war um 10.47 Uhr, das Haus geriet nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Anwohner haben laut Polizei eine Verpuffung bemerkt. Das Haus in der Ortsmitte in der Nähe des Dorfteiches ist nach dem Brand und den Löscharbeiten schwer beschädigt worden und unbewohnbar, dort waren sieben Personen mit Wohnsitz gemeldet.

Unverletzte Bewohner kommen bei Verwandten unter

Weitere im Haus wohnende Personen wollen zunächst bei Bekannten unterkommen und schlugen erst einmal ein Angebot der Gemeinde nach einer Ersatzunterkunft aus, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung aus dem Ordnungsamt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wollte der Bauhof das einsturzgefährdete Wohnhaus absperren.

Hier kommt Wassernachschub für den Löschteich. Foto: André Heß

Der Brand soll im Erdgeschoss ausgebrochen sein, sagte Klaus Koch von der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Rund 50 Kräfte der Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, darunter drei Atmenschutz-Trupps waren im Einsatz, dazu kamen Rettungsdienst und Polizei. Die Ursache und die Schadenshöhe werden noch ermittelt. Dazu wird die Kriminalpolizei Gotha am Mittwoch noch einmal vor Ort sein. Gegen Mittag war der Brand unter Kontrolle, sagte Kreisbrandmeister André Wagner. Die Wasserversorgung aus dem Dorfteich habe nicht ausgereicht, so dass Agrargenossenschaften noch Löschwasser anlieferten, um den Teich aufzufüllen. Durch eine Riegelstellung habe man das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern können. Die Führungsgruppe bei diesem Einsatz wurde von der Feuerwehr Stadtilm gestellt. Bis gegen 12.30 Uhr war noch kein Vertreter der Kommune am Brandort eingetroffen. Das liege wohl an der Größe der Gemeinde Amt Wachsenburg, sagte einer der Einsatzkräfte. In den Nachmittagsstunden waren dann eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und der Beigeordnete des Bürgermeisters vor Ort, um sich ein Bild über die Lage zu verschaffen und mit Betroffenen zu sprechen. Während der Löscharbeiten kam es in der Ortslage zu Verkehrsbehinderungen.