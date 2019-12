Volkshochschule Ilm-Kreis feiert bis Januar ihr 100-jähriges

Die Jahre 2018 und 2019 standen ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, welches noch bis zum 30. Januar 2020 gefeiert wird. Das Festjahr erfuhr neben vielen kleineren Veranstaltungen, dem Erstellen einer Chronik und einer Ausstellung, seinen Höhepunkt mit einem Markt der Möglichkeiten und einem Festakt am 18. Mai in Arnstadt.

Am 30. Januar 2020 folgt der Tag der offenen Tür in Ilmenau, auch da wird es einen Ausstellung geben, teilte die Kreisverwaltung mit. Mit neuen Kooperationen erschließen sich neue Wege in der Bildungslandschaft, so mit dem Nachhaltigkeitszentrum Thüringen und Zukunftsfähiges Thüringen, dem Konfuzius-Institut aus Erfurt und den Ilmenauer Werkstätten Lebenshilfewerk Ilmenau/Rudolstadt. Schwerpunktthema im Jahr 2019 war „Wie überleben wir den Klimawandel“. Höhepunkt dabei ein „Faires Essen“ in der Geschäftsstelle in Ilmenau mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Schulen und Vereinen.

Mit der Neuwahl des Kreistages wurde auch das Kuratorium der Volkshochschule neu gewählt und mit Michaela Opel die Stelle der Fachbereichsleiterin Kultur neu besetzt. Almut Keil verabschiedete sich in den Ruhestand. 2018 fanden in den zwei Hauptstellen und drei Außenstellen 727 Kurse, mit 23.352 Unterrichtseinheiten und 8215 Teilnehmenden statt. Die am stärksten frequentierten Fachbereiche sind nach wie vor Gesundheit, Fremdsprachen und Deutsch als Fremdsprache.