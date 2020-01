Zum Kinderfasching in Gehren war am Sonntag der Rathaussaal voll.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volles Haus beim Kinderfasching in Gehren

Gehren. Turbulent ging es am Sonntag in Gehrens Rathaussaal zu: Zum Kinderfasching hatten die Mitglieder des Ilmenauer Karnevalklubs (IKK) im Ortsteil eingeladen. Begleitet wurden die kleinen Besucher von den Unterhaltern „Bienchen und Clowni“, die gute Laune verbreiteten. Gezeigt wurden Auszüge aus dem aktuellen Programm, bevor es mit einer Kinderdisko weiterging. Mit dem Weiberfasching am nächsten Wochenende steuert der IKK auf den nächsten Höhepunkt zu, bevor am 16. Februar der Kinderfasching in Ilmenau auf dem Programm steht.