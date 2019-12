Das neue Jahr wird an vielen Orten mit Böllern und Raketen begrüßt, hier der Blick auf die Jakobus-Kirche in Ilmenau.

Vom Konzert bis zur Kreuzfahrt reichen Angebote zu Silvester

So können sich beispielsweise Musikliebhaber beim Silvesterkonzert in Arnstadt im Theater im Schlossgarten auf den Abend einstimmen. Das Orchester „Franz L“ aus Weimar ist ab 15 Uhr in 13-köpfiger Besetzung zu erleben. Das Sinfoniekonzert ist allerdings schon ausverkauft. Musikalisch geht es in der Kreisstadt ab 18.30 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche weiter. Zum „Orgelkonzert zum Jahresausklang“ wird geladen. Schon um 16 Uhr findet die letzte Stadtführung des alten Jahres statt. Los geht es zur „Bachführung“ passend am Bachdenkmal am Markt .

Wer das alte Jahr lieber sportlich beenden will, dem empfiehlt sich zum Beispiel ein Besuch der Ilmenauer Eishalle. Von 10 bis 16 Uhr ist sie für das öffentliche Eislaufen geöffnet, am Neujahrstag dann wieder von 12.30 bis 19.30 Uhr. Das Sport- und Freizeitbad in Arnstadt hat am Silvestertag von 9 bis 13 Uhr geöffnet, die Ilmenauer Schwimmhalle von 8 bis 12 Uhr. In dem kleinen Ort Jesuborn im südlichen Ilm-Kreis wird das alte Jahr mit dem traditionellen Linsensuppenessen verabschiedet. Dazu treffen sich am Nachmittag die Mitglieder des Heimat- und Bürgervereins mit ihren Gästen im Bürgerhaus. Es gibt selbstgekochte Linsensuppe - wahlweise mit oder ohne Würstchen - und „Klatsch und Tratsch“ zum Jahresende. Die Leipziger Pfeffermühle zeigt ihr Silvesterkabarett „Agenda 007“ um 20.30 Uhr in der Festhalle und ist damit zum wiederholten Male zum Jahresende in Ilmenau zu Gast. Wie es aus der Ilmenau-Information hieß, sind noch Restkarten vorhanden. Interessenten können sich noch am Silvestertag von 10 bis 13 Uhr in der Ilmenau-Information melden oder sich auch über andere Angebote informieren. Nur noch ein paar Restkarten gibt es für die Silvestergala im Ilmenauer Hotel Tanne. Im Angebot sind ein Gala-Buffet und ein Mitternachtsbuffet sowie Tanz und Unterhaltung. Hotelier und Sänger Peter Ehrlicher will traditionell auch wieder mit seiner Frau Angela auf der Bühne stehen. Los geht es 19 Uhr, wegen der Veranstaltung bleibt das Restaurant geschlossen, hieß es weiter. Ausverkauft ist bereits schon einige Tage vor dem Silvesterabend „Die Kreuzfahrtgala Silvester“ in der Stadthalle Arnstadt. Sie verspricht eine musikalisch-kulinarische Traumreise an Bord der „MS Stadthalle“. Die Besucher erwartet ein Galabuffet mit Shows, Musik und vielem mehr. Für die „Big Bottle Party“ in der „Remembar“ der Stadtbrauerei hingegen gibt es noch Karten für Kurzentschlossene. Sie haben die Wahl, die Veranstaltung mit oder ohne Buffet zu besuchen (Einlass 20.30 bzw. 22 Uhr). Die Stadtbrauerei bietet Club-Sound-Musik und einen Karaoke-Wettbewerb. Eisbaden ist am Neujahrstag von 14 bis 16 Uhr im Ilmenauer Freibad im Hammergrund angesagt. Wer sich nicht selbst in das eiskalte Wasser traut, der kann beim Zuschauen zittern. Tauchsportler aus Ilmenau sind traditionell mit dabei und begrüßen das neue Jahr wieder im Wasser. Zum Neujahrskonzert lädt die Ilmenauer Festhalle am 1. Januar ab 17 Uhr ein. Zu Gast ist dieses Mal die Russische Kammerphilharmonie aus St. Petersburg.