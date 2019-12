Von Aleppo nach Königsee - neue Wirtsleute im Ratskeller

Man kann es eigentlich nicht verfehlen, das Rathaus der vor Jahresfrist um sechs weitere auf nunmehr 24 Teile erweiterten Stadt Königsee. Ob das Rinnetal aufwärts oder von Ilmenau her kommend, stellt sich das vor gut 300 Jahren erbaute Rathaus mitten in den Weg der sonst gern gerade gebauten Ortsdurchfahrt. Aus gutem Grund, berichten Einheimische, denn nach einer Reihe von Stadtbränden, bei denen das in die geschlossene Bebauung integrierte Rathaus jedesmal mit abgebrannt war, entschieden die Stadtväter, in Zukunft wenigstens durch einen Solitärbau solches Risiko zu vermeiden und das bisher (womöglich auch deswegen) erfolgreich.

Und so erklärt es sich, dass der Ankömmling von der Bergseite das macht, was man gewöhnlich allegorisch “mit der Tür ins Haus fallen nennt”. Würde er nicht im letzten Moment auf den markant abschüssigen Markt abbiegen, stünde manche Kühlerhaube vor einer Wirtshaus-Theke.

Denn in einem unterscheidet sich das Königseer Rathaus nicht von hunderten seiner Geschwister: Im Vorhandensein einer Einrichtung, die man Ratskeller nennt, eine so deutsche Institution, dass sie nicht nur zahlreichen Verwaltungssitzen in ganz Deutschland als Basis dient, sondern sogar als deutsches Kulturgut (wie Kindergarden) nach Amerika übersprang, wo es in Boston seinerzeit Nährboden die Punkszene war.

Traditionelle heimische Küche also ist - meist, wenn auch nicht immer - das Markenzeichen solcher Gastlichkeit. Nicht ganz einfach also in Zeiten ausgesprochenen Wirtsleutemangels, wie auch viele leere Aussichtsgaststätten in der Umgebung leidvoll berichten könnten.

Und so war auch der hiesige Ratskeller lange nicht vermietet, diente nur punktuell als gesellige Hülle. wie etwa im Herbst, als der linke Landtagskandidat Rainer Kräuter seine Fraktionschefin wahlkämpfend hierher einlud, wohl wissend, dass noch im Sommer seine Genossen im Stadtrat politische Auftritte in kommunalen Sälen mindestens für die eine Seite verhindern wollten.

Von Ilmenau nach Königsee

All diese Histörchen sind für den 24-jährigen Iibish böhmische Dörfer. Der Neu-Ilmenauer hat sich auf der Suche nach Gasträumen als erstes in die Lage verliebt: Mitten in der Stadt und viele Parkplätze direkt vor der Tür, da denkt er ganz pragmatisch: “Das ist eine gute Sache!”Eine große Herausforderung bleibt es für den gelernten Koch allerdings trotzdem. Vor vier Jahren im Sommer verließ er seine Heimatstadt Aleppo im Kugelhagel des Bürgerkriegs und es spülte ihn durch Europa bis nach Ilmenau. Doch anderen auf der Tasche zu liegen, war seine Sache nie. Er ist inzwischen anerkannter Flüchtling und machte seine ersten beruflichen Erfahrungen in der Ilmenauer Fußgängerzone im Alibaba Kebap-Haus. Doch inzwischen hat er neue Wege gesucht und gefunden, auch, was das Sortiment angeht.“Alles außer Döner”, schmunzelt Iibish und zeigt stolz seine mehrseitige Speisekarte. Neben erwartbarem, wie Pizza und Nudelgerichten, gibt es da die längst nicht mehr nur in der Schnellgastronomie beheimateten Burger in allen, auch vegetarischen Varianten, dazu Schnitzel, Salate und allerlei Varianten vom Huhn.

Klöße und Bratwurst auf der Speisekarte

Besonders stolz ist er auf den Abschnitt Thüringer Küche mit Klößen und Rotkraut, Bratwurst und Roulade, deren Zubereitungsroutine er sich selbst aneignete. Und wer will da kleinlich sein, wenn er in selbsten Abschnitt auch Pulled-Pork und Gyros-Teller vorfindet...Wäre noch die Sache mit dem Namen aufzuklären: denn der Ratskeller als solcher ist nur noch bauliche Hülle. Drinnen heißt das Lokal, das eigentlich schon einem Monat auf hat, aber sich erstmal an das Publikum herantasten wollte, “Johannas Grillstube”.Johanna? Ja, denn seit drei Monaten ist auch Iibishs Frau in Deutschland, lernt gerade die Sprache und macht zusammen mit Bruder und Vater das kleine Team komplett.

Kaum zu bestreiten, dass der Name der 21-Jährigen recht ähnlich wie Johanna klingt: Jwana.