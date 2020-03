Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von rücksichtslos bis zuvorkommend

Was man im Straßenverkehr in kürzester Zeit erleben kann, erstaunt selbst einen langjährigen Fahrer. In nur wenigen Tagen sah ich die Bandbreite von Rücksichtslosigkeit bis hin zu höflicher Rücksichtnahme. So hatte ich auf der Autobahn 71 einen sehr eiligen Mitmenschen im Rückspiegel so nah, dass ich nicht einmal das Nummernschild erkannte. Schneller ging es dadurch nicht, weil vor mir zwei Fahrzeuge und daneben ein Lkw fuhren.

Im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz war ein Lkw-Fahrer anscheinend der Meinung, dass er zwar keine Vorfahrt hat, sie sich aber nehmen darf, weil er das größere Fahrzeug hat. Und dann doch noch Lichtblicke: Am Fußgängerüberweg in der Ilmenauer Poststraße winkte ein Fußgänger einen Bus durch und wartete, obwohl er hätte passieren dürfen. In der Ichtershäuser Straße in Arnstadt lassen viele aufmerksame Fahrer andere einfädeln, die bei dichtem Verkehr sonst nicht aus den Zufahrten der Geschäfte gekommen wären. Solche Beispiele machen mir Hoffnung. Und die Erfahrung ist, wenn man selbst mal höflich reagiert, dauert es nicht lange und man bekommt es durch einen anderen Verkehrsteilnehmer zurück. Getreu der Grundregel, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert.