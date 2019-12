Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor dem Abitur noch einen Farbanstrich im Gymnasium

In der Projektwoche des Lindenberg-Gymnasiums haben die Abiturienten einen Flur in der Schule verschönert. Nele, Celine und Paula (von rechts) aus der Klasse 12 c haben mit weiteren Mitstreiterinnen das Motto „Abi-Nauten“ mit dem Zusatz: „Keine Überflieger, trotzdem abgehoben“ künstlerisch verarbeitet, sie belegen auch einen Kunstleistungskurs. Später wollen sie im Kinderheim, als Grundschullehrerin und in der Gerichtsmedizin arbeiten. Es hat Tradition an der Schule, dass sich die Abiturienten im Schulhaus verewigen, auch wenn dafür kaum noch der Platz ausreicht.