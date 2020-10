Vor der Polizei in Ilmenau aus zweitem Stock gesprungen

Ein Haftbefehl konnte am Samstagnachmittag in der Ilmenauer Bergrat-Voigt-Straße letztendlich nur durch Hinweise aus der Bevölkerung vollstreckt werden, teilte die Polizei mit. Nachdem die Beamten versuchten, einen 19-Jährigen in einer Wohnung zu kontaktieren, flüchtete dieser, indem er aus einem Fenster der zweiten Etage sprang. Auf der Wiese unversehrt aufgekommen, rannte er sofort stadteinwärts. Bereits in der Nähe der Wohnung befindliche, weitere Einsatzkräfte verfolgten sofort den Flüchtenden.

Aber erst durch konkreten Hinweise zum Fluchtweg von Anwohnern konnte die Polizei schließlich den 19-Jährigen in der Hans-Weihrach-Straße stellen. Die Polizei dankt daher der Bevölkerung für die Unterstützung. Der 19-Jährige wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

