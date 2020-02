Vortrag über Panikmache der Medien an der TU Ilmenau

„Ist das noch Journalismus oder sind das schon Fake News? – Wie Medien Panik schüren“, war der Vortrag von Claus-Erich Boetzkes am Freitag im übervollen Faraday-Hörsaal zur TU-Seniorenakademie umschrieben. Nicht einmal die Treppenstufen reichten für den Ansturm aus, Leute mussten wieder nach Hause geschickt werden.

Berichterstattung fördert Panikmache

Boetzkes, ARD-Tagesschau-Moderator und Honorarprofessor für Medienwissenschaften an der TU Ilmenau, beobachtet die Darstellung des Klimawandels im Journalismus. Als Hamburger fragte er sich angesichts der Panikmache, ob er Angst um seine Eigentumswohnung haben muss, wenn demnächst die große Flut kommt. Seine These: „Wer die tägliche Berichterstattung verfolgt, kann den Eindruck gewinnen, der Weltuntergang stehe unmittelbar bevor.“

Vorausgesagt werde durch das Abschmelzen der Polkappen ein Anstieg des Meeresspiegels um 66 Meter, nur wann, da sind sich Experten und Bevölkerung noch nicht einig. Redakteure sagten ihm in 100 bis 200 Jahren, andere in 20 bis 50 Jahren.

Überschriften führen in die Irre

Insbesondere beim Thema Klimawandel würden die Medien Panik verbreiten, Zusatzinformationen unter den Tisch fallen lassen. Da nahm er auch „Tagesschau.de“, seine Lieblingslektüre Süddeutsche Zeitung und CNN nicht aus. Für ihn ist deren Verbreitung irreführender Überschriften einseitige, parteiische Berichterstattung, übertriebenes Zuspitzen eine Art Fake-News der zweiten Ordnung. Selbst auf Wissenschafts-Seiten würde die Süddeutsche Schlagzeilen, wie „In der Arktis taut der Permafrost“, verbreiten, um dann im Text von „vermutlich, womöglich“ zu schreiben und andere Gründe als den Klimawandel dafür anzuführen (leckende Fracking-Bohrung).

„Der Südpol schmilzt“ hieß es. Später war von einer mal wachsenden und mal abnehmenden Eisfläche die Rede. Der Grund dafür sei noch ein Rätsel. Der Vortragende vermutet, dass Hochwasser bei den Deutschen extrem emotional besetzt ist, es habe schon vor Hunderten Jahren Fluten mit mehr als 100.000 Toten gegeben. Zeige man dann ein Bild von Schlittenhunden in Grönland, die pfotentief durch das Wasser laufen, statt auf dem gefrorenem Eis, verstärke das die Befürchtungen.

Übertriebene Bilder verbreiten Endzeitstimmung

Warum selbst seriöse Journalisten so arbeiten, erklärt er sich mit Personal-, Zeit- und Geldmangel in den Redaktionen. Da reiche es nicht mehr für die eigene Recherche, da stütze man sich auf wenige Wissenschaftler, die knackige Aussagen haben. CNN vermeldete mit 18,5 Grad die höchste gemessene Temperatur in der Antarktis. Es habe sich um eine Forschungsstation gehandelt, die auf einer Geröllhalde steht, sagte er. Polarforscher taufen schmelzende Gletscher am Südpol als „Weltuntergangsgletscher“. Die gleiche Aufgeregtheit passiere bei Feuern, wie in Australien oder Südamerika. Ob sie aber mit dem Klimawandel zusammen hängen? „Kann sein, muss aber nicht.“

Was noch zur Hysterie beitrage, ist, dass junge Leute nur noch Überschriften lesen, Journalisten sich nur auf Aussagen von Wissenschaftlern verlassen, Umweltaktivisten Demonstrationen inszenieren, wo Menschen am Galgen stehen und unter ihren Füßen Eisblöcke haben. Starke Bilder, übertriebene Bilder, die Endzeitstimmung verbreiten, da sie Metropolen im Wasser versinken lassen. Da war Boetzkes Hamburg dabei!