In llmenau wurden vier Stromsäulen für Fahrräder mit elektrischem Antrieb in Betrieb genommen.

Während des Stadtspaziergangs lädt der Akku

Ilmenau. Die Ladesäulen für Fahrräder mit Elektroantrieb im Ilmenauer Stadtgebiet sind ab sofort einsatzbereit. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden die vier Stromtankstellen seit Ende des vergangenen Jahres aufgestellt und installiert. Die Ladesäulen befinden sich am Rathaus, an der Stadtbibliothek, am Bahnhof und am Freibad.

In jeder Säule ist eine 230-Volt-Steckdose eingebaut. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass die Radfahrer ihre eigenen Ladegeräte mitbringen. „Dies ist den sich von Hersteller zu Hersteller unterscheidenden Gerätestandards hinsichtlich Ladespannung und Ladestromstärke geschuldet“, heißt es in einer Mitteilung. Der Akku des Rads und das Ladegerät können während des Ladevorgangs in der Säule sicher vor dem Zugriff durch Dritte eingeschlossen werden und etwa während eines Café-, Freibad-, oder Bibliotheksbesuches geladen werden. Die Säulentür sei mittels Codeschloss gesichert, wie beim bei einem Hotelsafe. Die Dauer des Ladevorgangs variiere abhängig vom Fahrradsystem, heißt es von der Stadtverwaltung. Laut Haushaltsplan 2019 kostete die Anschaffung der Ladeboxen 25.000 Euro. Zu deren Kauf hat sich die Stadt eigenen Angaben zufolge im Sinne einer gesünderen und flexibleren Fortbewegung in der Stadt und unter dem Aspekt des Tourismus entschlossen. Da Ilmenau auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen ist, „möchten wir die Attraktivität der Stadt Ilmenau für Radfahrer steigern, indem wir E-Bike-Nutzern [...] noch mehr Unterstützung bieten“, hieß es. Zugleich seien die Ladesäulen eine Einladung zum Verweilen: „Während der Akku lädt, kann man die Pause genießen und die Stadt besichtigen, dem Freibad einen Besuch abstatten, ein Buch in der Bibliothek lesen oder andere Freizeit- und Tourismusangebote unserer Stadt nutzen“, heißt es. Mit Bedauern hat Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) allerdings zur Kenntnis nehmen müssen, dass es bereits erste Beschädigungen an den Säulen gibt. Anzeigen wurden erstattet - die Verwaltung bittet Einwohner um Hinweise, falls sich solche Vorgänge wiederholen.