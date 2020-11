Wahlmänner und Rubbellose

Was sind das nur für Zeiten. Zum 66-jährigen Geburtstag des Jubilars kredenzte seine Frau ein wirklich schmackhaftes Gericht am Abend. Und was macht sie mit ihrer Tochter anschließend? Sie halten sich die Nase zu und kippen einen Kräuter runter, und später noch einen. Und was mache ich mit dem Geburtstagskind, wo wir doch so fettig gegessen haben? Wir genehmigen uns natürlich einen Whiskey. Aber auch das hatte seine Tücken. Meiner war aus dem irischen Connemara und torfte im Abgang gar fürchterlich. Das merkst du nach dem fünften nicht mehr, hieß es vom Gastgeber. Aber so weit kam es nicht, es lief ja noch die Auszählung zwischen Biden und Trump. Ich zappte mich von ARD, ZDF über RTL, n-tv bis hin zu Vox News und CNN durch. Dass sich hier noch keine Frauen beschwert haben, wo es doch nur um Wahlmänner geht? Irgendwann aber zollte ich der Müdigkeit Tribut und erfuhr am nächsten Morgen, dass sie immer noch auszählen. Ausrubbeln hingegen muss das Geburtstagskind einen Weihnachtskalender, der tatsächlich mitten im Lockdown-Soft Hoffnung auf ein richtiges Weihnachtsfest macht. Gespickt für jeden Tag mit einem Rubbellos. Wo die Familie sonst beim Lotto-Spiel von Fortuna im Stich gelassen wird, sollte man gerade jetzt die Hoffnung nicht aufgeben.