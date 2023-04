Waldbaden und Aquarelle anfertigen

Ilm-Kreis. Diese neuen Kurse beginnen an der Volkshochschule:

Mehrere neue Kurse starten in den kommenden Tagen an der Volkshochschule in Arnstadt und Ilmenau.

„Das Einmaleins der Rhetorik und Argumentation – Freie Rede und sicheres Auftreten“ ist Gegenstand des Kurses, der am 13. Mai von 10 bis 15 Uhr in Ilmenau stattfindet.

Für die Veranstaltung „Waldbaden mit Qigong in Ilmenau-Roda“ sind ebenso noch Plätze frei. Sie findet am 10. Mai ab 16 Uhr im Waldkindergarten statt.

In Ilmenau wird am 12. Mai ab 18.30 Uhr ein spannender Vortrag gehalten, der unter dem Motto „Von der Trüffelsuche bis zum Trüffelanbau“ steht. Thematisiert werden dabei auch Trüffelvorkommen im Ilm-Kreis.

Am 24. Mai startet der Kurs „Eine kulinarische Reise nach Indien“ im Club Lebensart in Ilmenau. Los geht es um 17 Uhr.

Online findet am 16. Mai ab 18.30 Uhr die Veranstaltung „Investieren in Kryptowährung“ statt.

In Arnstadt fällt am 18. April um 17.45 Uhr der Startschuss für den Grundlagenkurs „Pastell und Aquarell“, willkommen sind alle Mal- und Zeichenneulinge. Arbeitsmaterialien sollten mitgebracht werden, welche, das erfahren Interessierte bei der Buchung.

Anmeldungen sind möglich unter Telefon: 03677/64550 sowie 03628/61070.