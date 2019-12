Waldbrandbekämpfung in Plaue war eine Mammutaufgabe

Zur Pressekonferenz kurz vor dem Jahresausklang zog Landrätin Petra Enders (Linke) am Montag Bilanz und gab auch einen Ausblick auf Kommendes. Beides in einem betrifft das Schulsanierungsprogramm, das nach Abschluss der Arbeiten im ehemaligen Neideck-Gymnasium in Arnstadt, in der Heinse-Grundschule in Langewiesen und in der Grundschule Martinroda einen Umfang von 12 Millionen Euro haben wird. Langewiesen soll Ostern, Martinroda im August (wobei bisher erst die Planungen stehen) und Neideck in den Frühjahrsferien 2022 bezugsfertig sein, dann von der Bechstein-Schule. Doch auch neue Bauarbeiten beginnen, so planmäßig nach dem jetzigen Stand im nächsten Jahr für Anbau und Sanierung der Regelschule Geraberg für 2,6 Millionen Euro. Dann ziehen die Geraberger in die ehemalige Glasfachschule in Ilmenau voraussichtlich bis Ende 2021 um. Die Turnhalle auf dem Rabenhold in Arnstadt soll Ende 2020 saniert sein.

Noch einmal bedankte sich Petra Enders für den Einsatz beim Waldbrand in Plaue, der am Nachmittag des 24. Aprils ausgebrochen ist und deren Löscharbeiten bis Freitagabend andauerten. Allein aus dem Ilm-Kreis, der den Katastrophenalarm ausgerufen hatte, waren 34 Feuerwehren mit 425 Einsatzkräften und 52 Fahrzeugen beteiligt, dazu kamen die Rettungshundestaffel Marlishausen, der Betreuungs- und Versorgungszug des DRK, das Technische Hilfswerk Erfurt, die Bergwacht Ilmenau und das Feuerwehrtechnische Zentrum. Brandschutzzüge aus benachbarten Landkreisen waren zusätzlich mit 152 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen am Brandort. Die Landespolizei stellte Hubschrauber und Wärmebildkamera. Einziger Mangel war, so Enders, dass ein angekündigter Löschhubschrauber der Bundeswehr erst am Freitag gestellt worden ist, sonst hätte man den Brand auch schon früher eindämmen können. Geholfen haben auch Landwirtschaftliche Betriebe mit Traktoren zum Transport von Wasserbehältern.

Noch einmal ging Enders auf die Kommunalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zum 1. Juli ein. Das sei ein Kraftakt sondersgleichen gewesen, aus 60 Mitarbeitern des Ilmenauer Omnibusverkehrs (IOV) wurden 120 Mitarbeiter, zeitgleich kam es zur Umstellung von Kassensystem, Tarifsystem, Fahrplan und der Anschaffung neuer Busse. In Fahrgastkonferenzen sollen weiter die Bedürfnisse der Bevölkerung zur Sprache gebracht und umgesetzt werden, das betrifft Fahrzeiten zum Weg zur Arbeit und zur Schule, in den Abendstunden und an den Wochenenden. Mit der Stadt Arnstadt sei man in Verhandlung, am Bustreff an der Weiße ein Service- und Kommunikationsbüro einzurichten und dort auch eine neue Anzeige zu installieren. Auch die Übergangslösung mit dem öffentlichen WC der Sparkasse könne keine Dauererscheinung bleiben. Enders beschwerte sich noch einmal über das Gebaren der Regionalbus Arnstadt GmbH (RBA), die Auseinandersetzungen seien unfair und unter der Gürtellinie geführt worden. Die RBA hatte zuvor den Busverkehr im Kreisnorden privat durchgeführt, ist jetzt nach der Kommunalisierung einer von zwei Subunternehmen für den IOV.

Zum Schluss äußerte sich Enders über die zwischenmenschlichen Gepflogenheiten in der Gesellschaft, die ihr große Sorgen bereiten. Der Umgangston nicht nur auf politischer Ebene sei wesentlich härter geworden. Anstand, Würde und Achtung des Gegenüber würden vergessen. Das spüre man auch in der Verwaltung. Hier würden Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt, Veterinäramt und Sozialamt von Bürgern bedroht, man stelle ihnen teilweise auf dem Nachhauseweg nach, es gingen anonyme Schreiben bei der Verwaltung ein. Man habe Fälle auch schon bei der Polizei angezeigt, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Gesellschaft sei heutzutage so getrieben, dass die Unzufriedenheit zunehme und sich auf solche unschöne und nicht zu akzeptierende Weise Bahn breche.