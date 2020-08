Rosalie Klaua (27) mit ihren Kindern Hagen (2), Hermann (7 Monate) und Mathilde (5) sowie den beiden Mini-Shetlandponys Wohlrosi und Pferdinand. Die junge Frau aus Gehren bietet Wanderungen mit den Ponys an.

Gehren. Nach der Babypause will Rosalie Klaua wieder mit den Ponytouren starten. Die junge Frau aus Gehren ist vom Zuspruch überrascht.

Wanderungen mit Mini-Ponys gehen im Herbst in Gehren weiter

„Mit so viel Zuspruch hatte ich nicht gerechnet“, sagt Rosalie Klaua. Die 27-Jährige begann vor anderthalb Jahren, geführte Wanderungen mit Mini-Ponys anzubieten. 55 Touren sind es bislang geworden, sagt die Studentin. Einigen musste die junge Mutter absagen, weil sie nur am Wochenende und in den Ferien Zeit hat.