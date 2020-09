Ilmenau. Nachdem im vergangenen Jahr eine Warnfigur gestohlen wurde, die auf Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen soll, gab es am Wochenende erneut einen ähnlichen Vorfall: Dabei wurde einer der sogenannten „Streetbuddies“ an der Ilmenauer Karl-Zink-Schule beschädigt. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) hat für solche Aktionen kein Verständnis. „Das ist nicht nur destruktiv, sondern schlichtweg dumm“, sagte er am Dienstag. Mit Vandalismus werde nicht nur Steuergeld vernichtet, „sondern in diesem Fall unter Umständen sogar die Sicherheit von Kindern gefährdet“, meinte er. Aus Gründen des Diebstahlschutzes wurden die Figuren bereits mit Sand gefüllt und angekettet.