Warten auf den Hochbehälter bei Ilmenau hat sich gelohnt

Manchmal ist es von Vorteil, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es geplant war. Mehrfach hatte der Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) versucht, für den Neubau des Trinkwasser-Hochbehälters über dem Hangeberg passende Angebote zu bekommen. Doch stets lagen die Preisvorstellungen der Firmen über dem, was der Wavi bezahlen konnte. Erst im Vorjahr war die Baumaßnahme „aus dem Plan wieder rausgeflogen“, wie es Geschäftsleiter Jürgen Thurmann formuliert. „Inzwischen gibt es eine andere Technologie, die kostengünstiger und dauerhafter ist“, so Thurmann weiter. Statt mit Beton wird nun mit einem speziellen Kunststoff gebaut. Der Wavi hofft, nun mit den dafür eingeplanten 600.000 Euro auszukommen. In diesem Jahr sollen die Planungen beginnen und 2021 gebaut werden.

Pumpen befördern das Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage bei Heyda durch Rohre mit 50 Zentimetern Durchmesser Richtung Ilmenau. Dort fließt das Wasser zuerst in einen der Hochbehälter. Diese stehen auch oberhalb der Pörlitzer Höhe oder am Fuße des Lindenbergs. Hier wartet das Wasser darauf, gebraucht zu werden. Durch die Höhe der Behälter hat es genügend Druck, auch obere Etagen der Wohnungen in der Stadt zu erreichen.

Anschluss Stützerbachs kostet über 3,4 Millionen Euro

Der Anschluss Stützerbachs an den Kanal in Manebach und damit an die Ilmenauer Kläranlage ist die größte Baumaßnahme im Bereich Abwasser. In diesem und nächsten Jahr sollen über 3,4 Millionen Euro investiert werden. Weitere 350.000 Euro fließen in die Trinkwasseraufbereitungsanlage bei Heyda. Ein kleinerer Hochbehälter in Sitzendorf und einer in Horba werden für je 100.000 Euro erneuert, so Thurmann. „Wir haben insgesamt über 100 Hochbehälter, da werden jährlich ein bis zwei erneuert.“ Zu den üblichen Vorhaben vom Wavi gehören Kanalbauarbeiten und neue Trinkwasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.

50.000 Kubikmeter Trinkwasser wurden im Jahr 2019 weniger verbraucht, als im Jahr zuvor, darüber wurde ebenfalls auf der Verbandsversammlung Donnerstagnachmittag informiert. „Das ist erstaunlich, weil das Jahr sehr trocken und warm war“, so der Geschäftsleiter.

Bei einem Gesamtabsatz von 2,5 Millionen Kubikmetern fällt der Rückgang nicht so sehr ins Gewicht. Der Wavi hätte am liebsten konstante oder sogar steigende Verbrauchszahlen. Dem ist allerdings seit der politischen Wende 1989/90 nicht mehr so, die Verbräuche sinken stetig. „Die Fixkosten stecken in den Anlagen und unter der Erde, das sind 80 Prozent der Gesamtkosten.“ Die Infrastruktur koste auch Geld, wenn wenig verbraucht werde.

Beim Abwasser zeige sich eine andere Problematik. Der Rückgang führe zu erhöhtem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand, weil das Wasser als Transportmittel in den Kanälen fehle. Immer öfter müsse aufwendig gespült werden, weil es zu Verstopfungen komme. Einen Problem seien Feuchttücher auf textiler Basis, wenn sie in das Abwassersystem gelangen. „Die lösen sich nicht wie Papier auf, verknoten sich und sorgen für Betriebsstörungen“, so Thurmann. Er sagt weiter, dass Wassersparen in unseren Breiten nichts mit Umweltschutz zu tun habe. „In unserem Verbandsgebiet ist Wasser grundsätzlich ausreichend vorhanden, wir sind nicht in Mallorca oder in der Sahara.“