Manebach. 40 Zuhörer in Manebach bei einem Vortrag über die Forschungsergebnisse nach Grabungen am Berggartenweg.

Was die Grabungen im Schulzental zutage brachten

Großes Interesse signalisierten allein mit ihrem Kommen und Dabeisein die gut 40 Zuhörer kürzlich zum Vortrag „Saurier, Riesentausendfüßler und Baumfarne“ des Geologen und Doktoranden Steffen Trümper vom „Museum für Naturkunde Chemnitz“ im „Haus des Gastes“ in Manebach. Aus dem Ort, aus Ilmenau und Stützerbach war das Publikum gekommen, um Näheres über die allerjüngsten Forschungsergebnisse nach den Grabungen im Schulzental am Berggrabenweg zu erfahren, die im Spätherbst stattfanden. Steffen Trümper mit seinem Grabungsteam hatte mehr als einen Kubikmeter Grabungsmaterial mit nach Chemnitz genommen. Seine noch längst nicht beendete Fundanalyse der wertvollen Fossilien - sie werden in Manebach seit drei Jahrhunderten gesammelt und machten damit den Ort weltweit bekannt - ist wesentliche Grundlage für die Doktorarbeit, welche er 29-jährige Geologe und Forscher gegenwärtig schreibt. Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt (parteilos) zeigte sich in seiner kurzen Begrüßungsrede sehr erfreut darüber, dass der Vortrag trotz verordneter Einschränkungen über „Sozialkontakte im öffentlichen Raum“ gerade noch stattfinden konnte. Auch Steffen Trümper war dankbar und zufrieden, kurz vor dem Inkrafttreten des in Chemnitz ausgesprochenen Dienstreise-Verbotes auf dem quasi letzten Drücker nach Manebach gereist zu sein. Ob es jedoch mit seiner geplanten Grabungsexkursion vom 20. bis 26. April etwas werden wird, bleibe wegen „Corona“ offen, ließ er die Zuhörer wissen. Er lud sie dennoch vorab zum Besuchen der nächsten Grabungsstätte am Forstmeisterweg ein.

Großes Interesse gab es über die Zeitreise. Foto: Karl-Heinz Veit

Museumspädagogisch gekonnt, nahm Steffen Trümper die Zuhörer auf eine teils bebilderte und lebendig geschilderte Zeitreise weit zurück in jene erdgeschichtliche Periode, als Manebach in tropischen Gefilden in Äquatornähe lag. Das war ungefähr dort, wo sich gegenwärtig der Kongo befindet. Die Kontinente waren vor 298 Millionen Jahren noch nicht auseinandergedriftet. Es gab die „Ein-Erde“ mit dem „Ein-Ozean“. Das Klima zeigte sich warm. In einer Flusslandschaft mit Teichen und Tümpeln tummelten sich der Riesentausendfüßler und als Reptil auch der etwa zwei Meter große Saurier. Die Ufer der Auen- und Moorlandschaft säumte in einer großen Gemeinschaft von Pflanzen und Bäume auch der Baumfarn mit Stelzwurzeln (Psaranius). Stille, wie wir sie heute nicht kennen, herrschte überall.