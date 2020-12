Wasserstoffmodellregion Schwarzatal ist Onlinekonferenzthema

In die Vorbereitung von Schwarza- und Rinnetal auf ihre Ausweisung als Wasserstoffmodellregion kommt neuer Schwung. Das Thüringer Umweltministerium lädt am kommenden Freitag, dem 11. Dezember, zwischen 9 und 13 Uhr erstmals zur Fachkonferenz für nachhaltige Mobilität. Unter den bekannten Bedingungen müsse man dieses Treffen in den virtuellen Raum verlagern – die Premiere werde eine Online-Konferenz, heißt es bei den Veranstaltern. Man wolle damit den Ideen für mehr nachhaltige Mobilität in Thüringen eine Plattform geben, neue Impulse setzen und insbesondere die Vielzahl an Akteuren miteinander vernetzen.

Dabei sehe man sowohl für batterieelektrische Antriebe als auch für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie gute Zukunftschancen. Mit interessanten Modellprojekten erhöhe man Bekanntheit und Akzeptanz der neuen Technologien. Zudem wolle man Wertschöpfungspotenziale in der Region besser ausschöpfen – also Geld verdienen in Thüringen mit Ideen aus der Region für die Region. In der Videokonferenz werden demnach aktuelle pilothafte Anwendungsbeispiele als auch ambitionierte Umsetzungsstrategien für nachhaltige Mobilität vorgestellt, die vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz beauftragt und gefördert wurden. Leider müsse die Veranstaltung unter den gegebenen Bedingungen deutlich kürzer ausfallen als ursprünglich gedacht. Die geplanten Workshops werde man später im neuen Jahr nachholen.

Der Vorteil des Digitalen liegt auf der Hand: Nicht nur geladene Teilnehmer sondern jedermann, kann den Vorträgen folgen, von denen im Landkreis vor allem der (geplante) Zeitraum zwischen 10.05 und 10.25 Uhr interessant wird, wenn Professor Wolfgang Rid von der Fachhochschule Erfurt das Konzept über die Wasserstoffmodellregion Schwarzatal vorstellen wird, der auch schon in Meuselbach-Schwarzmühle vor Kommunalpolitikern gesprochen hat.

Den Link zum Youtube-Livestream und die Thema der Vorträge gibt es hier: https://umwelt.thueringen.de/themen/top-themen/konferenz-nachhaltige-mobilitaet