Wegbereiter für die eigene Geschäftsidee

Ilmenau. Um potenziellen Gründern eines Unternehmens zum Umsetzen der eigenen Idee in ein Geschäftsfeld zu verhelfen, verstärkt seit diesem Jahr der „Ilmenauer Ideen Kubator“ die Reihen der Initiativen auf diesem Gebiet. Die neue Marke Ilmkubator ist in gewisser Weise die Vorstufe zum Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der Stadt - am Donnerstag besuchte die Einrichtung Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) mit Tino Wagner, der als zweiter Wirtschaftsförderer neben Sebastian Poppner aufgrund der eigenen Biografie mit dem Thema Unternehmensgründung vertraut ist.

Auf dem Gelände des alten Glaswerks Fischerhütte, auf dem perspektivisch ein dritter Campus der Technischen Universität entstehen soll, hat der Ilmkubator Stellung bezogen und die Büros im Dachgeschoss sind bereits mit den ersten vier Teams besetzt, die an einem eigenen Unternehmenskonzept schmieden. Am Ende soll ein Businessplan stehen, dem idealerweise die Einmietung in TGZ und schließlich der Absprung in die Marktwirtschaft folgt. Die Mitarbeiter des Ilmkubators unter Leitung von Jan Radicke bieten dafür Erstberatungen, Workshops sowie Seminare an und unterstützen bei Förderanträgen.

„Kleine und mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat unserer Stadt“, findet Oberbürgermeister Schultheiß. Beispiele für erfolgreiche Neugründungen aus dem Umfeld der Technischen Universität gibt es zuhauf: Zu ihnen zählen etwa BN Automation, Metralabs oder Ilmsens.

Seit der Wende hat es gut 190 nachvollziehbare Ausgründungen gegeben und wahrscheinlich ist diese Liste noch unvollständig, denn einige Absolventen der TU entschieden sich auch für andere Regionen, um dort ihr Unternehmen aufzubauen, weiß Jan Radicke. Durchschnittlich entstehen auf diese Weise pro Jahr fünf neue Firmen - mit gleich neun Ausgründungen wurde 2014 ein Ausnahmejahr verzeichnet.

Der Ilmkubator will neben der Begleitung von angehenden Unternehmern einen Beitrag leisten beim Ausbau des Netzwerks aus Lehre, Forschung und Firmen und reiht sich daher ein in die Gemeinschaft mehrer Akteure, die unter der Dachmarke „auftakt.“ zusammenarbeiten. „Es geht darum, Potenziale zu bündeln, denn für parallele Strukturen ist die Region zu klein“, erklärt Dörte Gerhardt, die Leiterin für Forschungsservice und Technologietransfer an der Ilmenauer Universität und deren Handschrift der Ilmkubator auch trägt.

Wenn ein Bewusstsein entsteht, dass die Gründung eines eigenen Unternehmens mindestens gleichwertig neben der lukrativen Anstellung in einem großen Unternehmen nach Abschluss des Studiums zu sehen ist, sei schon viel erreicht, ist die Meinung von Daniel Schultheiß. Überzeuge man potenzielle Firmengründer von einem geschäftlichen Engagement in der Stadt, sei das darüber hinaus eine Stärkung des Standorts.

So berichtet etwa TGZ-Leiter Rüdiger Horn von einem Beispiel, bei dem ein Absolvent der TU zunächst nach Leipzig ging, um später ein eigenes Geschäftsmodell in Erfurt umzusetzen - und sich letztlich wegen der Nähe zur Universität für Ilmenau entschied. Auch wenn es nicht der eigene Betrieb ist: Horn sieht die Einbindung von Unternehmern in das Netzwerk schon deswegen eine große Chance, weil Studenten auf diese Weise erfahren, was in der Region an Möglichkeiten der beruflichen Verwirklichung vorhanden ist.