Das Kinderheim in Neustadt feierte in Großbreitenbach sein Weihnachtsfest.

Weihnachstfeier für das Kinderheim im Fuchsbau

Großbreitenbach. Wie jedes Jahr feierte das Kinder- und Jugendheim am Rennsteig, gelegen in Neustadt, in der Schutzhütte „Fuchsbau“ in gemütlichem Ambiente seine Weihnachtsfeier. Die Kinder und Jugendlichen aus dem Heim hatten sich darauf mit ihren Erzieherinnen mit einem Programm vorbereitet und verteilten auch Geschenke an die Gäste. Unter ihnen waren neben Eltern und Geschwistern auch Mitarbeiter aus dem Jugendamt und aus dem Jobcenter. Träger des Kinderheimes ist das Bildungswerk Großbreitenbach. In dem Heim leben derzeit 12 Kinder und Jugendliche.