Weihnachtliches Flair am Ilmenauer Apothekerbrunnen

Ilmenau. Wenn in diesem Jahr schon kein Weihnachtsmarkt stattfindet, soll es wenigstens ein kleines Angebot in der Innenstadt geben: Der Verein „attraktives Ilmenau“ mit seinem Vorsitzenden Rolf Macholdt – hier in der Rolle des Weihnachtsmanns – eröffnete am Donnerstag am Apothekerbrunnen die Bühne zur besinnlichen Zeit. Jeden Tag gibt es hier von Montag bis Freitag Puppentheater, Naschereien für die Kinder, Musik, Glühwein und Handbrot. Zur Eröffnung dankte Macholdt allen Unterstützern der Aktion.