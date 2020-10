Weihnachtmärkte auf ein Minimum reduziert

Ilmenau. Weihnachten im öffentlichen Raum wird in diesem Jahr nach aktuellem Stand nicht ganz ausfallen, doch ob die drastisch reduzierten Veranstaltungen am Ende für besinnliche Stimmung sorgen, ist offen. Jedenfalls bemüht sich die Stadtverwaltung darum, im Korsett der Corona-Auflagen einen Hauch Marktatmosphäre für Langewiesen und Ilmenau zu organisieren - allerdings weit von dem entfernt, was Besucher in den vergangenen Jahren gewohnt waren.

Vor den Mitgliedern des Kultur- und Sportausschusses stellte am Donnerstag Marketingleiterin Katarina Perlak die veränderten Konzepte vor. Demnach trifft es Langewiesen am härtesten, wo bislang stets der mit Abstand größte Weihnachtsmarkt der Region stattfand. Am ersten Dezemberwochenende wird die Kirche der zentrale Treffpunkt sein. Im Gotteshaus mit einer Kapazität für maximal 120 Gäste soll es Konzerte am Abend und ein Puppenspiel für Kinder am Nachmittag geben. Genutzt wird der angeschlossene Kirchgarten für ein Mindestmaß an Versorgung - das ist alles, was unter Corona-Bedingungen übrig bleibt.

Um die Besucher gar nicht erst mit der Bezeichnung „Weihnachtsmarkt“ in die Irre zu führen, gibt es in Ilmenau in diesem Jahr eine „Hütten- und Hofweihnacht“. Der kulturelle Teil soll im Hof des Amtshauses stattfinden, weil damit - wie im Fall der Langewiesener Kirche - die Kontrolle über die Zahl der Besucher gewährleistet wird. Vom 10. bis 13. Dezember gibt es täglich jeweils eine Veranstaltung für Erwachsene und Kinder mit wechselnden Künstlern. Aufnehmen könnte das Gelände maximal 150 Gäste.

Parallel dazu wird der Marktplatz weihnachtlich eingerichtet, wo mit zehn bis zwölf Ständen nur noch weniger als ein Viertel der üblichen Angebotsbreite übrig bleibt. Wie die Auswahl der Händler zustande kommt, ist eine Wissenschaft für sich: Zunächst wurden alle potenziellen Anbieter angeschrieben, ob sie sich überhaupt einen Besuch in Ilmenau vorstellen können. Aus den Interessenten wird mit Hilfe eines Punktesystems ausgewählt, wer in Frage kommt - beteiligt sind daran Kultur- und Sportausschussvorsitzende Tina Wittrich (Grüne), Vertreter des Vereins „attraktives Ilmenau“, der Ilmenauer Kaufleute, sowie der Stadtverwaltung.

Weil auch der Marktplatz mit seinen rund 1300 Quadratmetern höchstens 350 Besucher aufnehmen darf, wird das Gelände umzäunt, um den Überblick über die Zahlen zu behalten. Um den Begegnungsverkehr zu minimieren, gibt es einen separaten Ein- und Ausgang, an einigen Engstellen werde es voraussichtlich nicht ohne Maske gehen, hieß es. Hinzu kommt, das Gäste ihre Daten hinterlassen müssen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Letztlich wird auch der Ausschank von hochprozentigem Alkohol ausgeschlossen - unter Umständen wird es überhaupt keinen Alkohol geben. „Wir kennen im Moment einfach die Situation nicht“, sagte Katarina Perlak.

Angesichts der Hygieneauflagen sei das Konzept dennoch lobenswert, fand Stadtratsmitglied Rolf Macholdt (Pro Bockwurst). Er könnte sich jedoch vorstellen, dass das Angebot unter Einbeziehung des Innenhofs der benachbarten Goethepassage noch erweitert werden kann. Ein geeigneter Ort für einen abgespeckten Weihnachtsmarkt wäre aus seiner Sicht auch die Lindenstraße, die genügend Raum für Abstandsgebote biete.

Ob es in den anderen Ortsteilen Weihnachtsmärkte geben wird, ist noch nicht sicher, da sie nicht - wie in Ilmenau und Langewiesen - von der Stadtverwaltung organisiert werden.