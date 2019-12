Am Montag wurden all jene zu Klößen und Roulade eingeladen, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen.

Weihnachtsessen in Ilmenau als Dankeschön

Ilmenau. Zum traditionellen Weihnachtsessen wurden am Montag über 40 Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen von der Ilmenauer Stadtverwaltung und vom Verein „Attraktives Ilmenau“ in die Altmarktschenke eingeladen. Gereicht wurden von Mitarbeiter Robert Jänicke Klöße mit Roulade und Rotkraut. Das Weihnachtsessen sei in der Stadt inzwischen eine kleine Tradition geworden und sei ein Dankeschön an engagierte Menschen und solche, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Zu den Gästen zählen aber auch Frauen und Männer, die sich ein solches Essen zum Fest nicht leisten können. Die Organisation hatte Vereinsvorsitzender Rolf Macholdt übernommen, finanziert wird die Veranstaltung über ein städtisches Budget.

Die Einladung an Menschen zur Weihnachtszeit geht zurück auf Schultheiß´ Vorgänger Gerd-Michael Seeber (CDU). Er hatte seinerzeit erstmals ein Essen organisiert, das sich damals noch in erster Linie an Bedürftige richtete. Inspiriert dazu hatte ihn eigenen Angaben zufolge die traditionelle Weihnachtsfeier des Sängers Frank Zander für Obdachlose in Berlin. In diesem Jahr kamen rund 3000 Besucher zu der Veranstaltung des Künstlers in der Hauptstadt. Zwar gebe es in Ilmenau weniger das Problem der Obdachlosigkeit, sagte Seeber zur Idee des Weihnachtsessens. Dafür sorgt die Stadt bereits mit dem Vorhalten einer Notunterkunft. „Aber wir reden von Menschen, die nicht zur high society gehören“, fand Ilmenaus Oberbürgermeister, als zum ersten Mal in Ilmenau zu einem solchen Essen eingeladen wurde.