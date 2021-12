Weihnachtsschmuck in Ilmenaus Innenstadt

Ilmenau. Neue Lichterketten und neue Standorte gibt es sowohl im Zentrum als auch in den Ortsteilen.

Für etliche Standorte hat die Ilmenauer Stadtverwaltung in diesem Jahr neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft, um für festliche Stimmung in der Innenstadt zu sorgen. Dazu zählt die Lindenstraße, wo auf Anregung aus dem Bürgerhaushalt eine neue Beleuchtung angebracht wurde. Aber auch in den Ortsteilen wurde investiert, so etwa in neue Lichterketten für Wümbach, Frauenwald und Gräfinau-Angstedt, wo seit einer Woche das ehemalige Rathaus festlich illuminiert wird. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde bei der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung gleichzeitig auf die Umstellung von Glühlampen und Glaskolben auf LED-Technik geachtet, deren Strombedarf geringer – die Haltbarkeit hingegen länger ist.