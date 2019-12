Ilmenau: Weihnachtsüberraschung im Kinderzentrum

„Die ungewöhnliche Weihnachtsüberraschung" heißt das Theaterstück, welches Dienstagvormittag in Ilmenau im Integrativen Kinderzentrum am Eichicht zu sehen war. Zehn Eltern und Erzieher schlüpften in die Rolle der Schauspieler und führten das Stück zur Weihnachtsfeier der Kinder zum zweiten Mal auf. Premiere hatte die Weihnachtsüberraschung bereits in der Vorwoche in der Werkstatt der Lebenshilfe. Donnerstag können Eltern und Kinder das Stück gemeinsam sehen. Im Anschluss besuchte der Weihnachtsmann vom Verein Attraktives Ilmenau das Kinderzentrum.