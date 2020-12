Wenn die künstlerische Gestaltung ausufert

Seit Ende November zieren, auf Reisig gebettet und fest verankert, drei feuerrote und überdimensional große Weihnachtskugeln den Straßburgkreisel. Mitarbeiter des Bauhofes haben den Schmuck aufgebracht. Nach fast einem Monat sind die Kugeln immer noch ganz, aber wahrscheinlich hat einem Scherzbold noch etwas an der Dekoration gefehlt. So zieren das aufgestellte Grün jetzt auch noch Klopapierstreifen. Offensichtlich hatte sich der Künstler bei seinem Vorratskauf in der Drogerie verzählt und wollte jetzt mit den im Übermut gekauften überschüssigen Rollen ein beachtliches Werk für die Stadt tun. Ob das im Sinne der Erfinder war?