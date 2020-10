Werkö-Kindergarten Königsee: Zu Besuch auf der Baustelle

Mit vielem rechnen Enthusiasten, wenn sie sich auf das Abenteuer einlassen, einer Immobilie, die vor sich hin dämmert und lange ohne Nutzung ist, wieder zu neuer Schönheit zu verhelfen: mit glücklichen Momenten, aber natürlich auch unangenehmen Überraschungen, die erst ans Licht kommen, wenn die Arbeiten beginnen. Doch mit einer Pandemie, die nach wenigen Tagen das Land lahm legt, dann doch nicht. So erging es den jungen Werkö-Kindergarten-Käufern in Königsee.

„Plötzlich waren jene, die in Sachen Fördermittel unsere Ansprechpartner waren, entweder nicht im Amt, mit anderen Dingen befasst, konnten keine Außentermine machen, mit solchen Dingen hatten wir natürlich nicht gerechnet.”

Anfang 2020: Im einst als Kindergarten genutzten, aber seit 20 Jahren leer stehenden Gebäude am Thälmannplatz 7 in Königsee wird bald neues Leben einziehen. Alexander Schwalbe, (2. von rechts) und Laura Köppe haben das Gebäude gekauft und wollen hier mit Sohn Raphael leben, wenn die Sanierung geschafft ist. Darüber freuen sich auch Leerstandsmanager Kay Hertwig (links). und Bürgermeister Marco Waschkowski (2. von links). Foto: Henry Trefz

Alexander (damals noch) Schwalbe und seine Lebensgefährtin Laura Köppe, die sich inzwischen das Ja-Wort gegeben haben, nebst Sohn Raphael waren im Spätwinter die ersten, die der gerade eingestellte Königseer Leerstandsmanager Kay Hertwig und Bürgermeister Marco Waschkowski (parteilos) als positive Beispiele in der städtischen Wiederbelebungsoffensive hervorheben konnten.

Das Bautagebuch hat in der Zwischenzeit einige Seiten dazubekommen. Auch der projektbegleitende Instagram-Kanal „home.nr7” hat aktuell gut 2400 Abonnenten.

Auch ohne die Stockung bei den Fördermitteln habe man im Frühling mit der Hilfe von Freunden begonnen, den angesammelten Schutt nach draußen zu bringen.

Erste große und auch langwierige Aufgabe war, alle Innenwände vom Putz zu befreien, um wirklich einen genauen Überblick über den Hauszustand zu haben. „Und der ist erstaunlich gut”, sagt Alexander Köppe, der sich auch beim Dach auf unangenehme Befunde eingerichtet hatte. Aber: Von 30 Balken habe man zwei und einen halben wechseln müssen.

Stadt Königsee half beim Fördermittelantrag

Dank sagen möchten Laura und Alexander in erster Linie Lauras Vater, der als Fachmann ein ums andere Mal mit Rat und vor allem Tat zur Seite stand, wenn die Bauherren nicht mehr weiter wussten, aber auch an die staatlichen Stellen. Revitalisierungsmittel sind inzwischen bewilligt, auch wenn es zwischendurch gar nicht danach aussah. Vor einem dritten Anlauf hatten die beiden sich an die Stadt Königsee gewandt und um Unterstützung gebeten, die dann tatsächlich funktionierte.

Gebraucht wurden sie für den Abriss des Anbaus, der sich deswegen verzögerte. Erste Pläne, vielleicht doch das untere der beiden Geschosse zu erhalten und als Loft zu vermieten, hatten sich bald wieder zerschlagen. Bevor die Spezialisten der Firma Betting aus Unterwellenborn – die Bauherren betonen, vor allem mit Unternehmen aus der Region zusammenarbeiten zu wollen – ans Werk gehen konnten, was eigentlich im Frühling geplant war, wurde es Herbst. Trotzdem ist Alexander Köppe hochzufrieden. Inzwischen ist nicht nur die Fläche beräumt, sondern auch aller sonstiger Schutt weg.

Dachdeckermeister Falk Ehrhardt wird nun in den nächsten Wochen das Dach erneuern. Danach arbeiten sich die Handwerker vom Obergeschoss langsam nach unten vor. Aus den Geschossdecken muss beispielsweise noch die alte Schüttung raus, damit die geplante Fußbodenheizung optimal arbeiten kann.

Und auch die Einzugspläne haben die drei inzwischen den Realitäten angepasst: „Wenn wir es schaffen, in einem Jahr fertig zu sein, dann freuen wir uns!”

Planänderung: Lieber ein leerstehender Kindergarten in Königsee statt Berlin