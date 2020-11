Wie Oberhain einst Oberhof und Oberwiesenthal ausstach

Eigentlich war alles ganz anders geplant. Ohne Corona wäre Oberhains Ortschaftsbürgermeister Ingo Kürsten gestern in Richtung Bamberg gefahren, hätte kurz vorher die Ausfahrt an der A70 genommen und wäre - bis auf einen kleinen Buchstaben am Schluss fast wieder daheim. Er hätte damit eine legendäre Fahrt wiederholt. Doch von vorn.

Nicht alle zur Wende wie Pilze aus dem Boden geschossenen Partnerschaften, sind noch wirklich vital. Anders verhält es sich in Oberhain. Hier wird das Miteinander kommunal wie auf Vereinsebene gelebt. Aber wie kam es dazu?

Im Winter 1989/90 machte sich Oberhains Bürgermeister Wolfgang Wintruff mit seinem Moskwitsch und vier Begleitern auf den Weg. Vorher hatten sie im Telefonbuch und im Atlas nach Orten mit ähnlich klingenden Namen gesucht. Die Wahl fiel auf die Gemeinde Oberhaid in Oberfranken mit seinen Ortsteilen Unterhaid und Staffelbach. Da Wintruff Bürgermeister der Orte Oberhain, Unterhain, Mankenbach und Barigau war, dachte er sich, dass das zumindest von den Namen her gut zusammenpassen könnte.

Sogar die Namen von Ortsteilen passten zusammen

So wurde man also im Rathaus Oberhaid vorstellig und traf bei Bürgermeister Richard Förtsch auf offene Ohren. Dieser wiederum hatte sich selbst auch schon auf die Suche nach Partnerschaften gemacht und einen Zettel aus der Schublade gezogen, auf dem Namensvorschläge standen. Neben Oberhof oder Oberwiesenthal stand da tatsächlich auch Oberhain. Da die Oberhainer die ersten waren, die sich in Oberhaid vorstellten, beschloss man, sich näher kennenlernen zu wollen.

Man lud die Gemeindevertreter ins Thüringische ein und zeigte, was man hatte. Als Gastgeschenk wurde eine ausgediente elektrische Schreibmaschine übergeben, die in der Oberhainer Verwaltung mit großer Freude empfangen worden ist und einige Jahre ihren Dienst tat. Noch 1989 besuchten die Oberhainer die traditionelle Oberhaider Wallfahrt, ein Weihnachtsmärchen der Kinder. Bereits im Frühjahr 1990 gab es einen regen Austausch der Bürger beider Gemeinden, die jeweils ganze Reisebusse füllten. Der in Oberhain neu gegründete Herrentagsverein nutzte seine Himmelfahrtstour 1990, um die fränkische Gegend kennenzulernen, und die Oberhaider erschienen mit schlagkräftiger Truppe zum Barigauer Turmfest.

Plötzlich und unerwartet verstarb Förtsch im Mai 1990. An der Trauerfeier nahmen die Oberhainer mit einer Delegation schon wie selbstverständlich teil. Oberhains Bürgermeister Wolfgang Friederich und sein Amtskollege Ludwig Tiefel arbeiteten einen Vertrag aus, der am 3. November 1990 im Rathaus zu Oberhaid unterschrieben worden ist.

Dass diese freundschaftliche Partnerschaft in all den Jahren intensiv gepflegt worden ist, ist neben den Gemeindevertretern auch den Vereinen zu verdanken. Hier sollen besonders die Feuerwehrvereine beider Gemeinden erwähnt werden. Mit Erich-Otto Häuser, Achim Kürsten oder Herbert Machleit auf Oberhainer Seite und Hans Dippold, Otto Simon und Andreas Kram auf Oberhaider Seite seien nur ein paar Namen genannt. 1995 anlässlich der 625-Jahr-Feier Oberhains überreichte Ludwig Tiefel eine durch einen Bamberger Kunstschmied gefertigte Skulptur in Form eines kupfernen „O“, welche die Verbindung beider Orte symbolisiert. Fränkische Brieftauben stiegen in Thüringen in den Himmel und suchten den Weg zurück in ihre Heimat.

Delle zwischen 1996 und 2008 ging vorüber

Zwischen 1996 und 2008 drohte die Partnerschaft einzuschlafen. Hier war es gerade den Feuerwehrvereinen zu verdanken, dass man sich nicht entzweite. Der 2009 in Oberhain gewählte Bürgermeister Egon Langguth und der seit 2008 amtierende Oberhaider Bürgermeister Carsten Joneitis belebten auch die kommunalen Verbindungen wieder. 2015 feierte man in Oberhain das 25-Jährige mit einem rauschenden Fest. Im Zentrum Oberhains wurde der Oberhaider Platz eingeweiht. Nur kurze Zeit später wurde im neuen Oberhaider Wohngebiet die Oberhainer Straße errichtet.

Mit der Eingliederung Oberhains in die Stadt Königsee und unter dem neuen Ortsteilbürgermeister Ingo Kürsten hat man sich erneut zur Partnerschaft bekannt. Joneitis und Kürsten bereiteten schon die Feierlichkeiten zum 30-jährigen vor, als die Pandemie alles über den Haufen warf. So konnte man sich zumindest auf ein Treffen im Oberhaider Rathaus verständigen, zu welchem Kürsten und der erste Beigeordnete Ralf Marquardt eingeladen waren. Mit der für November erwirkten Verfügung wurde allerdings auch diesem Treffen eine Absage erteilt, sodass es am Ende nur zu einer Videokonferenz am Dienstag kam.

Joneitis und Kürsten würdigten das Erreichte und dankten allen Einwohnern der beiden Gemeinden, die im Laufe der Jahre die Verbindung mit Leben gefüllt haben. Kürsten sagte, er sei begeistert, dass die Oberhaider Bürger die Partnerschaft mit so großem Interesse leben. Joneitis ergänzte: „Die Menschen haben die Partnerschaft vom Papier ins Leben getragen“.