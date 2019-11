Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wimpelketten für Kinderrechte

Etwa 60 Kinder aus Ilmenauer Kindertagesstätten überreichten am Mittwoch Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) im Ratssaal des Rathauses Wimpelketten zum Thema Kinderrechte. Am 20. November wurde die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums machte das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit Städten und Gemeinden durch die Aktion „Kinderrechte-Wimpelkette“ darauf aufmerksam.

19 Ilmenauer Kindertagesstätten beteiligten sich an der Aktion und überreichten ihre selbst gestalteten Wimpelketten. Damit verbanden sie das Recht auf Schutz vor Gewalt, auf Mitbestimmung, Privatsphäre, das Recht auf Mama und Papa, auf Kleidung, Essen und Gesundheit.

Schultheiß sagte dazu: „Kinder haben auch Rechte – Punkt!“ In der kleinen Fragestunde im Saal zeigte sich auch, dass die Kinder nicht nur bunte Wimpel gebastelt hatten. Schnell flogen die Hände in die Luft, als der Oberbürgermeister fragte, welche Rechte Kinder haben. War Spielzeug wirklich die richtige Antwort? Ja, Spielen ist eines der vielen verbrieften Kinderrechte. Angelika Schuchard, Erzieherin in der Ilmenauer Kita Stephanie, lobte die Aktion. Didaktisch gut aufbereitete Unterlagen für die Betreuerinnen und Betreuer ergänzt durch kindgerechte Bücher aus der Pixi-Reihe waren sehr hilfreich. Einer der Tipps aus den Unterlagen lautete: „Achten Sie darauf, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, sich an dem gemeinsamen Prozess zu beteiligen. Denken Sie aber dennoch daran, dass Beteiligung immer freiwillig sein sollte.“ Zwei Wochen lang beschäftigte das Thema die Kinder in der Kita Stephanie. Und sicher kamen die Kinder auch mit Fragen an ihre Eltern nach Hause. Dem Oberbürgermeister hat die Aktion, die auch vom Kinder- und Jugendbeirat unterstützt wurde, so gut gefallen, dass er spontan entschied, die Wimpel für eine gewisse Zeit in öffentlichen Einrichtungen der Stadt auszuhängen.

Durch die Aktion soll die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, Kinder mehr als eigenständige Persönlichkeiten anzusehen, ihre Interessen und Rechte im alltäglichen Leben und Handeln zu achten und zu wahren.