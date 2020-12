Winter hält über Nacht Einzug im Süden des Ilm-Kreises

Tief verschneit zeigt sich am Montag der Dorfbrunnen in Unterpörlitz mitsamt seiner Weihnachtsdekoration

Tief verschneit zeigt sich am Montag der Dorfbrunnen in Unterpörlitz mitsamt seiner Weihnachtsdekoration. Über Nacht hat es in der Region kräftig geschneit, sodass selbst in Ilmenau 20 Zentimeter Schnee lagen. Viele Familie nutzen die weiße Pracht, um auf den Rodelhängen in der Umgebung mit Schlitten unterwegs zu sein. Das winterliche Wetter soll noch die nächsten Tage bei Temperaturen zwischen 2 und minus 4 Grad anhalten.