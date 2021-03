Die Kosten für den Winterdienst in Ilmenau fielen in dieser Saison deutlich höher aus.

Die ersten beiden Monate Winterdienst kosteten in Ilmenau so viel, wie das gesamte Vorjahr.

Winterdienst teuer in Ilmenau

Ilmenau. Der Winterdienst hat in Ilmenau in den ersten beiden Monaten mit 186.000 Euro schon jetzt mehr gekostet, als im gesamten Vorjahr. Durch anhaltende Kälte waren die Fahrzeuge des Sport- und Betriebsamts täglich unterwegs. Rund 20.000 Euro kostete der Schneetransport von Kreuzungen und aus schmalen Straßen, so Amtsleiter Lars Strelow. Wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) sagte, würden die Mehrkosten mit Landeszuweisungen und der geringeren Kreisumlage ausgeglichen.