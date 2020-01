Schmiedefeld. Skifahrer müssen sich gedulden. Die Schneehöhe reicht am Lift am Eisenberg immer noch nicht aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Winterwelt in Schmiedefeld lädt zum Rodeln ein

Zum Skifahren reicht der Schnee in der Schmiedefelder Winterwelt immer noch nicht. Aber mittlerweile konnte mit gut 30 Zentimetern Auflage genügend Kunstschnee produziert werden, dass zumindest gerodelt werden kann. Am kommenden Samstag wird um 10 Uhr die Saison am Eisenberg eröffnet, teilt Sven-Arne Anschütz mit. Wie der technische Leiter der Winterwelt sagt, wird den ganzen Samstag reiner Rodelbetrieb möglich sein, bis 21 Uhr sogar unter Flutlicht. Sonntag soll es von 10 bis 17 Uhr weitergehen. Das Förderband für die Jüngsten ist in Betrieb, der Imbiss hat geöffnet.

Wie die Öffnungszeiten in der kommenden Woche sein werden und ob vielleicht auch schon der Lift läuft, soll tagesaktuell auf der Internetseite zu erfahren sein.

http://winterwelt-schmiedefeld.de/