Wirtschaftsförderung in Ilmenau soll gestärkt werden

Ilmenau. Die Stadt Ilmenau erhält im kommenden Jahr einen zweiten Wirtschaftsförderer. Wie Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) sagte, sei die Stelle inzwischen ausgeschrieben worden. Entschieden wird die Personalie demnächst im Hauptausschuss. Bislang ist Sebastian Poppner der einzige Wirtschaftsförderer der Stadt. Dass er überhaupt eine komplette Stelle für diese Position erhielt, lag an einem zähen Ringen im Stadtrat. Zuvor war Poppner jeweils halbtags für Angelegenheiten der Wirtschaft und für das Stadtratsbüro zuständig. Sein Vorgänger Thomas Jäcklein hingegen war noch ausschließlich im Dienst der Unternehmen unterwegs.

Die Forderung nach einer stärken Förderung der lokalen Wirtschaft reicht hinein die Ära von Oberbürgermeistermeister Gerd-Michael Seeber (CDU). Im Jahr 2016 stellten SPD, Bürgerbündnis und Pro Bockwurst den Antrag, die Funktion im Rathaus dadurch aufzuwerten, dass aus ihr eine Vollzeitbeschäftigung wird. Doch der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Das taten die meisten Stadträte jedoch nicht, weil sie das Anliegen selbst nicht nachvollziehen konnten. Die Notwendigkeit einer Stärkung der Wirtschaftsförderung erkannten sie durchaus. Allerdings sollte aus Sicht der Mehrheit die Gebietsreform abgewartet werden. Dann erst sei der Umfang der Aufgaben vollständig klar – und möglicherweise gebe es aus den Verwaltungen der eingemeindeten Kommunen Interesse an der Besetzung der Stelle, hieß es.

Dem damaligen Stadtchef Seeber schien das recht zu sein. Ohnehin sei das Amt der Wirtschaftsförderung eine „sensible Stelle, die eng mit der Personalie des Oberbürgermeisters“ verbunden ist, erklärte er kurz vor seinem Abschied. Vor der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2018 sollte sich auf diesem Gebiet also nichts verändern.

Doch dem neu gewählten Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) – seinerzeit einer der Antragsteller – stand dieser Spielraum gar nicht mehr zur Verfügung. Wie sich nach seinem Amtsantritt herausstellte, war die Funktion des Wirtschaftsförderers bereits zwei Monate vor der Wahl in eine Vollzeitstelle umgewandelt worden. „Die angekündigten Spielräume gibt es zum aktuellen Stand nicht“ , stellte er nüchtern fest. Trotzdem könne die Anhebung der Stelle auf 100 Prozent könne aus seiner Sicht noch nicht das Ende sein, meinte Schultheiß. Mit der Eingemeindung von Gehren und Langewiesen etwa kamen „wirtschaftliche Schwergewichte“ zur Stadt Ilmenau hinzu, fand er.

Zudem wollte Schultheiß die Wirtschaftsförderung strategischer aufstellen, die Stadt offensiv mit ihren Stärken auch auf Fachmessen bewerben. Derzeit habe der Amtsinhaber Sebastian Poppner aber bereits mit seinem jetzigen Pensum „jede Sekunde zu tun“, hatte Schultheiß im Frühjahr auf eine Anfrage unserer Zeitung gesagt, als seinen Angaben zufolge beinahe wöchentlich ein Antrag auf Erweiterung von Firmen im Rathaus einging.

Die Besetzung einer weiteren Stelle für die Wirtschaftsförderung hat allerdings auch Auswirkungen auf die Personalausgaben, die ohnehin von knapp 21,1 Millionen Euro in diesem Jahr auf gut 22,2 Millionen Euro 2020 ansteigen. Im Gegensatz dazu wird mit leicht sinkenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet, die in diesem Jahr bei 15,5 Millionen Euro lag – und im nächsten Jahr 15,2 Millionen Euro in die Kassen bringen soll.