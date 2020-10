Den Hunden Ric und Nora sieht man ihre Verwandtschaft mit dem Wolf noch an. Ronja und Paul als Hundeführer zeigten, welchen Erfolg die Domestizierung vor 14.000 Jahren brachte.

22 Kinder besuchten am Sonnabend den Hundesportverein in Geraberg und erlebten zwei interessante Stunden mit Vorführungen.

Wissenswertes über den Hund in Geraberg

Geraberg. Der Geraberger Hundesportverein hatte am Samstag zum alljährlichen „Kinderseminar“ ins Vereinsheim am Hundeplatz eingeladen. Regelschulleiterin Marion Tröster brauchte bei den Fünftklässlern nicht groß für die freiwillige Teilnahme an der Veranstaltung zu werben: 22 Kinder, von denen 7 selbst einen Familienhund haben, kamen, um Wichtiges über den Umgang mit Hunden zu erfahren.